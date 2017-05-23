Resmen açıklandı! Advocaata kötü haber!

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar takımın başında kalıp kalmayacağı hala netlik kazanmayan Dick Advocaat için Hollanda Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında zorlu Gençlerbirliği deplasmanında 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 2-1'lik skorla 3.'lük koltuğunu yeniden elde eden Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'ın takımın başında kalıp kalmayacağı konusu netlik kazanmazken, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

"Advocaat'a izin çıkmadı"

Yapılan açıklamada Advocaat'ın ligin son düdüğüne kadar Sarı Lacivertli takımın başında kalacağı ve Fenerbahçe'den izin alamadığı belirtildi. Hollandalı teknik adam dünkü Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada "Ben son maça kadar takımımla kalmak istiyorum ancak başkanın başka bir düşüncesi varsa onu bilemem" demiş ve topu Aziz Yıldırım'a atmıştı.