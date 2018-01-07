Resmen açıkladı: Fernandaoyu isterim

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un Teknik Direktörü İrfan Buz, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Video hakem uygulamasıyla ilgili konuşan Buz, Fernandao transferi için de flaş sözler sarf etti. Başkent ekibinin lig sonuncusu olduğu dönemde göreve geldiğini hatırlatan Buz, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sonuncu olarak göreve geldik, neleri düzeltebiliriz diye baktık. Futbolcularla görüşmelerimiz oldu. Fiziksel ve taktik açısından düzeltmelerimiz oldu. Fikstür açısından son 3 haftamız oldukça zorluydu. Deplasman karnemiz de iyi değil, bunları düzeltmemiz gerekiyor."

'İstanbul takımlarından alınan puanlar ekstra'

"İstanbul takımlarından aldığınız puanlar ekstra oluyor. Fenerbahçe maçını çok iyi oynadık, haklı bir beraberlik aldık. Moral açısından da çok önemliydi, gelişim açısından da önemliydi."

VAR sistemine destek

"Hepimiz doğruların bulunmasını istiyoruz. VAR sisteminde de hatalar olacaktır, onları da göreceğiz. Bunlar bir süreçtir, uyumu bulmamız açısından önemli bir süreç. Umarım tüm takımlar için hayırlı olacaktır."

SÜPER ORANLAR! HEMEN KUPON YAP

"Cenk Tosun, hep üzerine koyarak bugünlere geldi. Bu rakamların verilmiş olması çok önemliydi. Çıtayı da yükseltiyor. Avrupa platformunda ses getirebiliriz. Bizim açımızdan çok önemliydi. Bizim futbolcu havuzumuz çok iyi ama bunu bir türlü değerlendiremedik. Doğru futbolcuları seçmemiz gerekiyor. Genel anlamda birkaç tane parametreyi bir araya getirip çalışmalıyız. İnsanlara yatırım yapmalıyız. Bunda da hemen sonuç beklemeyeceksiniz. Almanya 7-8 yıl içerisinde buraya geldiyse bunu biz de yapabiliriz ama biraz zaman gerekiyor."

Fernandao itirafı

Öte yandan Ntvspor'a da konuşan Buz, Fernandao'nun transferi için flaş sözler sarf etti:

"Fernandao'yla Bursaspor'da beraber çalıştık, tabii ki onu isterim. Şartları bilmiyorum açıkçası. Sanırım biraz sıkıntılı olur. Futbolcu olarak bize çok verimli olurdu. Fernandao bize gelsin, kiralık olarak alırız. 17 maçtan sonra çok farklı bir Fernandao ortaya çıkabilir. Fenerbahçenin de işine gelir bu."