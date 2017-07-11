Resmen açıkladı! Emre Mor İstanbula geliyor

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu ileri sürülen Borussia Dortmund'un genç yıldız Emre Mor hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.

Borussia Dortmund'un kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı genç yıldız için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin devrede olduğu, Emre'nin sarı lacivertlilere yakın olduğu ifade ediliyordu.

Jeremain Lens'in transferinde henüz sona gelemeyen Fenerbahçe'nin, Emre Mor'u kiralamak için girişimde bulunduğu ve bu transferde Dortmund'un cevabını beklediği kaydedilmişti.

Gökhan Töre'nin sakatlanmasının ardından kanat ihtiyacı duyan Beşiktaş'ın da Emre için nabız yokladığı belirtilmişti. Bu gelişmelerin ardından genç oyuncunun menajeri Muzzi lakaplı Mustafa Özcan, Ajansspor'a önemli açıklamalar yaptı.

Ajansspor'da Özgür Sancar'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Mustafa Özcan, "Transfer ile ilgili gelişme var. Bu akşam Emre ile birlikte İstanbul'a geliyoruz. Birlikte geleceğiz ancak şu anda bundan daha fazla açıklama yapamam. Daha sonra ayrıntılı konuşacağım" dedi.

Borussia Dortmund'ta geride kalan sürede istediği oranda forma şansı bulamayan milli futbolcu için Alman kulübü kiralık formülünü uzun süredir düşünüyordu.