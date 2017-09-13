Rekor Şenol Güneşin

Siyah-beyazlı ekibin Porto ile yaptığı karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş de rekor kırdı.

Beşiktaş'ın başında 3. sezonunu geçiren Güneş, siyah-beyazlı takımdaki görevinde 19. kez bir Avrupa kupası maçında sahada yer aldı. Şenol Güneş, 18 kez Avrupa kupalarında görev alan Mircea Lucescu'yu geçerek, Beşiktaş'ı Avrupa kupalarında en fazla yöneten teknik adam olarak kulüp tarihine geçti.

Adriano sağ bekte

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle Kardemir Karabükspor karşılaşmasında forma giyemeyen Adriano, iyileşmesinin ardından ilk 11'de yerini aldı. Sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bekte oynayan Adriano, son lig karşılaşmasında aynı yerde oynayan Necip Uysal'ın yerine şans buldu.

Tolgay son anda kadrodan çıkarıldı

Siyah-beyazlı ekipte Tolgay Arslan, hastalığı nedeniyle son anda kadrodan çıkarıldı.

Beşiktaş'ın Porto kafilesinde yer alan ancak dün gece ortaya çıkan yüksek ateş sonrası Tolgay, sağlık açısından riske edilmeyerek Porto karşısında forma giymedi.

Porto karşısında savunmanın önünde Tolgay'ın yerine Hutchinson, görev aldı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Mustafa Pektemek ve Gary Medel yedek soyundu.

Beşiktaş taraftarı izleyemedi

Siyah-beyazlı takım için büyük önem taşıyan karşılaşmayı Beşiktaşlı taraftarlar izleyemedi.

Beşiktaş'ın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile yaptığı ilk karşılaşmada yaşanan taraftar olayları sonrası UEFA'nın her iki kulübe verdiği 2 yıl ertelemeli men cezası sonrası siyah-beyazlıların yönetim kurulu, bu sezon Avrupa kupalarına taraftar götürmeme kararı almıştı.

Yönetim kurulunun bu kararına rağmen Porto'ya gelen bazı Beşiktaşlı taraftarların ev sahibi ekibin seyircileri arasında karşılaşmayı izlediği görüldü.

Aboubakar eski takımına karşı oynayamadı

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Porto'nun golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, cezası nedeniyle eski takımına karşı forma giyemedi.

Siyah-beyazlı takımın 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile yaptığı karşılaşmada rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Aboubakar, bu cezasını Beşiktaş karşılaşmasıyla tamamladı. Geçen sezon Beşiktaş'ın Olympique Lyon ile oynadığı iki Avrupa Ligi karşılaşmasında yer alamayan Kamerunlu oyuncu, siyah-beyazlı ekibe karşı da Porto'yu yalnız bıraktı.

Portekiz temsilcisinde Aboubakar'ın yanı sıra Maxi Pereira da cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında oynayamadı.

UEFA Gençlik Ligi'nde Porto ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 5-1 kazandı. Bazı Portolu taraftarların takımlarının eski oyuncusu Quaresma'nın isminin yazılı olduğu formalarla maça gelmesi dikkati çekti. Portekizli futbolseverler, futbolcuların anonsu sırasında Beşiktaşlı futbolcu Pepe ile Quaresma'yı alkışladı.

Bu arada G Grubu ilk maçında Beşiktaş'ı konuk eden Porto, resmi Twitter hesabından siyah-beyazlı takıma yönelik "Hoş geldin" mesajı paylaştı.