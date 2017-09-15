Recep Tayyip Erdoğandan yabancı kuralı açıklaması

Igor Tudor Selçuk İnan hakkındaki kararını verdi

Ligin uzun bir maraton olduğuna dikkat çeken Galatasaray, “Bunun yazı var, kışı var! Sakatlığı, cezası var. Selçuk’tan niye vazgeçelim? Biraz anlayışlı ve hoşgörülü olmak gerekir. Galatasaray’ın kulübede de olsa ona ihtiyacı var” dedi.