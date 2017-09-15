Recep Tayyip Erdoğandan yabancı kuralı açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan'dan yabancı kuralı açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde ATV, A Haber ve A News ortak yayınına katıldı. Gündeme dair önemli açıklamalar yapan Erdoğan, futbola da değindi. Erdoğan, "İşi bitmiş futbolcuların alınmasını doğru bulmuyorum" dedi.
Yabancı futbolcu sınırının olması gerektiğini belirten Erdoğan, "Kulüplerimiz fazla yabancı oynatmasın. Yabancı futbolcu sınırlaması olmalı. İşi bitmiş futbolcuların alınmasını doğru bulmuyorum. Basketbola çok önem vermemiz lazım. Mahallelerde bol miktarda basketbol sahaları yapmamız gerekir." ifadelerini kullandı.
İlk yorumu siz yapın!