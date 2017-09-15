Recep Tayyip Erdoğandan yabancı kuralı açıklaması

Yıldız futbolcu 6 hafta forma giyemeyecek

Yıldız futbolcu 6 hafta forma giyemeyecek

Real Madrid'in Levante ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız yıldız Karim Benzema'nın yaklaşık altı hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa ile el sıkışan Fırtına, Arjantinli yıldız için adeta servet ödeyecek. Yıldız futbolcunun, Trabzonspor’a 3 yıllık maliyeti 19 milyon Euro olurken, Sosa da Bordo-Mavili ekibin en pahalı transferlerinden biri olarak tarihe geçecek.
En güçlü aday Niasse

En güçlü aday Niasse

Aykut Kocaman’ın, “Çok yönlü bir oyuncu alacağız” sözlerinden sonra gözler listedeki adaylara çevrildi.
Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

Fenerbahçe’nin şu anda yabancı kontenjanı dolu. Bugün bir transfer daha açıklaması beklenen Sarı-Lacivertliler, TFF’ye bildirilecek son listede sakatlığı nedeniyle Van Persie’yi çıkartabilir.
Vida'dan Türkiye itirafı

Vida'dan Türkiye itirafı

Gelecek sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de görmeyi beklediğimiz, Hırvat Milli Takımı’nın yıldızlarından Vida, karşılaşma sonunda çarpıcı itiraflarda bulundu.
Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın 'kendine kulüp bul' dediği Kolombiyalı futbolcusu Pedro Franco, 1 yıllığına Boluspor'a kiralandı.
Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Beşiktaş'ın ilgilendiği İsviçreli sağ bek Stephan Lichtsteiner, kendisine yapılan teklifi reddederek Juventus'ta kalmaya karar verdi.
Adem Büyük bombası

Adem Büyük bombası

Kadrosuna Burak Yılmaz dışında bir yerli forvet daha katmak isteyen Trabzonspor, rotasını Adem Büyük’e çevirdi. Kasımpaşa’da kadro dışı kalan tecrübeli oyuncunun transferi gerçekleşirse, Dame N’Doye ile yollar ayrılacak.

Recep Tayyip Erdoğan'dan yabancı kuralı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde ATV, A Haber ve A News ortak yayınına katıldı. Gündeme dair önemli açıklamalar yapan Erdoğan, futbola da değindi. Erdoğan, "İşi bitmiş futbolcuların alınmasını doğru bulmuyorum" dedi.

Recep Tayyip Erdoğandan yabancı kuralı açıklaması

Yabancı futbolcu sınırının olması gerektiğini belirten Erdoğan, "Kulüplerimiz fazla yabancı oynatmasın. Yabancı futbolcu sınırlaması olmalı. İşi bitmiş futbolcuların alınmasını doğru bulmuyorum. Basketbola çok önem vermemiz lazım. Mahallelerde bol miktarda basketbol sahaları yapmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay sert konuştu:

Rıza Çalımbay sert konuştu: "Radikal kararlar alacağız"

Süper Lig'de flaş istifa!

Süper Lig'de flaş istifa!

Fenerbahçe'ye Alanyaspor maçı öncesi büyük şok!

Fenerbahçe'ye Alanyaspor maçı öncesi büyük şok!


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Recep Tayyip Erdoğandan yabancı kuralı açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan'dan yabancı kuralı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde ATV, A Haber ve A News ortak yayınına katıldı. Gündeme dair önemli açıklamalar yapan Erdoğan, futbola da değindi. Erdoğan, "İşi bitmiş futbolcuların alınmasını doğru bulmuyorum" dedi.
Rıza Çalımbay sert konuştu: Radikal kararlar alacağız

Rıza Çalımbay sert konuştu: "Radikal kararlar alacağız"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 2-0 kaybettikleri Kayserispor maçı sonrası sert açıklamalarda bulundu.
Süper Ligde flaş istifa!

Süper Lig'de flaş istifa!

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Fenerbahçeye Alanyaspor maçı öncesi büyük şok!

Fenerbahçe'ye Alanyaspor maçı öncesi büyük şok!

Fenerbahçe'de Martin Skrtel idmana çıkmadı. Yıldız futbolcu, Alanya maçında forma giymeyebilir.
Yeni forvet ocak ayında bedelsiz olarak geliyor

Yeni forvet ocak ayında bedelsiz olarak geliyor

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Galatasaray'ın borcu dudak uçuklattı

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Nereye istersen oraya git!

Nereye istersen oraya git!

Fenerbahçe artık Robin van Persie’den umudu kesti. Tecrübeli oyuncu, sakat olmasına rağmen Hollanda Milli Takımı’na gidip burada daha kötü bir diz sakatlığı yaşamıştı.
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