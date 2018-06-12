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Real Madridten ayrılıp bakın nereye gidiyor

Premier Lig'de forma giymek istediği öğrenilen 28 yaşındaki kanat oyuncusunun Real Madrid'den ayrılma ihtimali arttıkça gelen teklifler de çoğalıyor.

Kendisiyle ilgilenen Bayern Münih'i, "Real Madrid'den yalnızca Premier Lig için ayrılırım" diyerek reddeden Bale'i, uzun zamandır takip eden Manchester United'ın yanı sıra Katalan ekibi Barcelona da kaçırmak istemiyor. Ancak Don Balon'un haberine göre ise İspanyol ekibi, Gallerli futbolcunun Tottenham'a geri dönmesini istiyor.

BALE KARŞILIĞINDA ERİKSEN'İ İSTİYOR

Tottenham'dan 2013'te bonservisiyle birlikte aldıkları Gareth Bale'in İngiliz ekibine Danimarkalı yıldız Christian Eriksen karşılığında geri dönmesine sıcak bakan Real Madrid, böylece Manchester United ve Barcelona'yı da durdurdu.

Her transfer döneminde Bale'i yakın markaja alan ve renklerine katmak isteyen Manchester United bu sevdasından vazgeçmezken, yıldız oyuncunun Real Madrid'in isteği doğrultusunda Tottenham'a geri dönmesi ise İngiliz devi için büyük hayal kırıklığı olur.

Öte yandan İspanyol ekibi, bu hamlesiyle Gareth Bale'in ezeli rakibi Barcelona'ya gitmesini de engellemiş olacak.

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