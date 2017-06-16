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Real Madrid'te Cristiano Ronaldo depremi!

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo depremi yaşanıyor. Hakkında 15 milyon dolar vergi kaçırdığı iddiasıyla soruşturma açılan Portekizli yıldızın, İspanya'dan ayrılma isteğini kulübüne bildirdiği iddia edildi.

Real Madridte Cristiano Ronaldo depremi!

Rüya gibi bir sezon geçiren, hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürerek, tarihini bir sezonu geride bırakan Real Madrid'de, Cristiano Ronaldo şoku yaşanıyor.

Hakkında 15 milyon dolar vergi kaçırdığı iddiasıyla soruşturma açılan Portekizli futbolcunun, İspanya'dan ayrılmak istediği, bu kararını Real Madrid'e bildirdiği iddia edildi.

Portekiz'de yayın yapan A Bola gazetesinin manşetten okuyucularına duyurduğu haberde, soruşturma sonrası çok kızgın olan Ronaldo'nun, kulüp başkanı Florentino Perez'i arayarak İspanya kariyerini noktalamak istediğini söylediği belirtildi.

Gazete, Ronaldo'nun kesin olarak ayrılık kararını verdiğini ve başkan Perez'e bu durumu anlattığının altını çizdi.

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