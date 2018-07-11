4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

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İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

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Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Cocu’nun gelişiyle F.Bahçe’de kalma umudu artan Ozan Tufan’a Premier Lig'den talip çıktı. İspanyol ekip Girona'nın bonservis bedeli nedeniyle vazgeçtiği Ozan için Crystal Palace'ın kesenin ağzını açtığı belirtildi.
Vida bombası! Taraftarlar bastırıyor

Vida bombası! Taraftarlar bastırıyor

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Süper Lig'den talibi var

Süper Lig'den talibi var

Devre arasında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love Çaykur Rizespor talip oldu.
Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Galatasaray'da Eray İşcan'ın sözleşmesi 'mecburen' uzatılıyor.
İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri istediği formu yakalayamayan İsmail Köybaşı, Fenerbahçe'den ayrılıyor.
Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Galatasaray’da adeta istenmeyen adam olarak ilan edilen Tarık Çamdal, yönetimi harekete geçirdi.

Real Madrid, Ronaldo'nun yerine bakın kimi alıyor

Ronaldo sayısız kupa ve gollerle dolu Real Madrid'deki 9 yıllık müthiş kariyerini sonlandırmış, 105 milyon euro karşılığında Juventus'la anlaşmaya varmıştı. Şimdi herkes İspanyol devinin Portekizli yıldızın yerini kimle dolduracağını merak ediyor.

Real Madrid, Ronaldonun yerine bakın kimi alıyor

The Sun'da yer alan habere göre Real Madrid'in rotasını çevirdiği ilk isim 2018 Dünya Kupası'nda Belçika formasıyla yıldızlaşan ve takımının yarı finale gelmesinde büyük pay sahibi olan Eden Hazard.

The Sun haberinde, Chelsea'nin, Eden Hazard'ı İspanyol devine kaptırmaktan korktuğunu yazdı.

Transfermarkt'ta 110 milyon euro değer biçilen Belçikalı yıldız, Real Madrid'e gelmeye sıcak bakıyor. Hazard teknik direktör Zidane'ın kendisini istediği dönemde, "Zidane özel biri. Real Madrid herkesin hayalidir" şeklinde açıklama yapmıştı.

Real Madrid yönetimi, Hazard'ın transferinin gerçekleşmemesi durumunda alternatif isimler olarak Mbappe ve Neymar'ı belirledi.

Cristiano Ronaldo Juventus'ta

Cristiano Ronaldo Juventus'ta

Transfer resmen açıklandı

Transfer resmen açıklandı

Yok artık! 2 yıllık imzayı atıyor

Yok artık! 2 yıllık imzayı atıyor


 

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Real Madrid, Ronaldonun yerine bakın kimi alıyor

Real Madrid, Ronaldo'nun yerine bakın kimi alıyor

Ronaldo sayısız kupa ve gollerle dolu Real Madrid'deki 9 yıllık müthiş kariyerini sonlandırmış, 105 milyon euro karşılığında Juventus'la anlaşmaya varmıştı. Şimdi herkes İspanyol devinin Portekizli yıldızın yerini kimle dolduracağını merak ediyor.
Cristiano Ronaldo Juventusta

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Transfer resmen açıklandı

Transfer resmen açıklandı

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Yok artık! 2 yıllık imzayı atıyor

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