Re-za-let!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne play off turunda veda etti. Sarı Lacivertliler, ilk maçta 2-0 yenildiği zayıf Vardar karşısında maç boyunca vasatı aşamadı ve 2-1'lik mağlubiyetle Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden şaka gibi bir maçla elendi. İlk maçta Vardar'a 2-0 mağlup olan Kanarya, Kadıköy'de de vasatı aşamadı ve 2-1'lik mağlubiyetle taraftarına büyük şok yaşattı.

Yine yavaş oynayan, pozisyon bulamayan, maçı izleyenelere adeta acı çektiren Fenerbahçe, zayıf Vardar karşısında rezil bir futbol oynayarak hak ettiği şekilde Avrupa'dan elendi.

Maçta Ozan Tufan, garip yerlerden çektiği şutlarla ıslıklanırken üzerine bir de kaptanlık pazubandını taktı! İsmail Köybaşı, Mauricio Isla, Nabil Dirar ve Van Persie döküldü.

Satılmaya çalışılan Aatif ise oyuna girdikten sonra takımı ayakta tutmaya çalışan tek isimdi.

Maçtan dakikalar...

Fenerbahçe mücadeleye hızlı başladı.

2. dakikada sağ kanattan Isla'nın ortasında Valbuena gerilerden gelip kafayı vurdu, top auta gitti.

10. dakikada Mehmet Topal'ın kafayla çevirdiği topla altıpas içerisinde buluşan Ozan Tufan'ın kafa vuruşu kaleci Filip Gacevski'de kaldı.

22'de Fenerbahçe gole çok yaklaştı.

İsmail Köybaşı'nın kendi ayarı alanından ceza alanına doldurduğu topta Van Persie'nin arkası dönük kafası kalecide kaldı.

23'te Mehmet Topal'ın uzaklarsan şutu kaleci Gacevski'den döndü.

43'te Vardar, gole çok yaklaştı. Barseghyan'ın ceza alanındaki şutu direkten döndü. Seken topa Ermeni oyuncu bir kez daha vurdu, bu şutu da Kameni kurtardı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

53'te Nabil Dirar'ın sağ kanattan sol ayağıyla yaptığı ortaya Ozan Tufan bomboş kafayı vurdu aam top kalecide kaldı.

Ozan'dan çok ama çok kötü bir kafa vuruşu... Ozan Bu pozisyonun ardından direkleri tekmeledi.

58'de Van Persie çıktı, Roberto Soldado girdi.

61'de Fenerbahçe Neustadter'le golü buldu.

Sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Mathieu Valbuena geçti. Valbuena'nın ortasını Martin Skrtel kafayla arka direkte bulunan Roman Neustadter'e indirdi. Neustadter'in gelişine dokunmasıyla top ağlara gitti.

68'de Vardar, Jambul Jighauri'nin golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Artık Fenerbahçe'ye 3 gol lazım.

Vardar atağında orta sahadan gönderilen uzun pasla Jambul Jighauri, sağ çaprazda buluştu. Jighauri, ceza sahası içerisine girdikten sonra savunmamızda Mauricio Isla topu uzaklaştırmak istedi, ancak kaleci Kameni'yle yaşanan anlaşmazlık sonucnda top şaka gibi bir pozisyonla Jighauri'ye çarparak ağlara gitti.

71'de Vardar'da Barseghyan'ın şutu üst direkten döndü.

90+2'de Vardar, Barseghyan'ın attığı golle 2-1 öne geçti ve maç bu skorla sona erdi.

Takımların maç kadroları:

Fenerbahçe:

Carlos Kameni - Roman Neustadter - Mauricio Isla - ismail Köybaşı - Martin Skrtel - Mathieu Valbuena - Mehmet Topal - Nabil Dirar - Ozan Tufan - - Alper Potuk - Robin Van Persie

Yedekler:

Volkan Demirel - Hasan Ali Kaldırım - Samed Karakoç - Oğuz Güçtekin - Aatif Chahechouhe - Roberto Soldado - Ahmethan Köse

Vardar:

Filip Gacevski - Evgeni Novak - Darko Velkoski - Vladica Brdarovski - Hovhannes Hambardzumyan - Stefan Spirovski - Dejan Blazevski - Jambul Jighauri - Juan Alves Ribeiro - Boban Nikolov - Tigran Barseghyan

Yedekler:

Igor Aleksovski - Visar Musliu - Darko Glisic - Nikola Gligorov - Damir Kojasevic - Besir Demiri - Ytalo Jose

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