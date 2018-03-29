6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

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Astronomik teklif reddedildi

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Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Daha önce Premier Lig ekibi WBA'nın transfer listesinde olan Okay Yokuşlu'ya şimdi de Sevilla talip oldu.
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Tolgay için istediği para dudak uçuklattı

Bayer Leverkusen, geçen sezon da peşinden koştuğu tecrübeli futbolcu için atağa kalktı. Son olarak 9 milyon Euro'luk (42.5 milyon TL) teklifi reddedilen Bundesliga devinin bu hamlesi sonrasında Başkan Fikret Orman'ın sezon sonunu işaret ettiği kaydedildi.
Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Denys Boyko çıldırtmaya devam ediyor.

Radamel Falcao bombası! Görüşmeler başladı

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Radamel Falcao bombası! Görüşmeler başladı

Haziran ayında yapılacak genel kurulda Ali Koç ile kıyasıya bir yarışa tutuşacak olan  Başkan Aziz Yıldırım, seçimden önce üyelere yıldız bir forvet transferi duyurarak şov yapmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe Başkanı'nın gönlündeki isim ise Radamel Falcao.

Başkan Yıldırım, Kolombiyalı starın kiralanması için görüşmeyi bizzat yürütüyor. Mbappe'yi 180 milyon Euro'ya PSG'ye satan Monaco, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı.

Fransızlar, takımı gençleştirmek için 32'lik forvetle yollarını ayırmayı planlıyor. Bunu fırsata çevirmek isteyen Yıldırım, Falcao ve Monaco ile görüşmeler başladı.

Başkan, yıldız golcü için tüm şartları zorlayacak.

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Sözcü

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