Quaresmaya çılgın teklif! Tam 63 milyon...

Beşiktaş'ta son iki sezonda başarılı bir performans sergileyen Ricardo Quaresma, Çin kulüplerinin de gözdesi durumunda.

Shanghai SIPG, 3 yıl için 18 milyon dolar (63 milyon TL) ücret önerisini Portekizli yıldızın menajerine iletti. Ancak Quaresma teklifi, "Seneye görüşelim" diyerek öteledi.

Portekiz Milli Takımı ile EURO 2016'da şampiyon olduklarını hatırlatan yıldız futbolcu, hedefinin 2018 Dünya Kupası'nı kazanmak olduğunu belirtip, "Milli formayı giyebilmek için her daim formda ve hazır olmalıyım. Son iki sezondur Beşiktaş'ta çok iyi bir performans yakaladım. Seneye de sürdürmek ve hayatımın merkezine koyduğum 2018 Dünya Kupası'nda olmak istiyorum. O nedenle siz bu sene gidin, hala isterseniz seneye konuşuruz" diye konuştu.

Sabah