Quaresmaya ceza geliyor!

Beşiktaş 2.başkanı Ahmet Nur Çebi ve Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetici Hüseyin Mican Ümraniye'de Kartal Yuvası açılışını yaptı. 83.Kartal Yuvası'nın Beşiktaş camiasına hayırlı olmasını dileyen Çebi gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi, Kayserispor ile çok iyi ve zevkli bir maç oynadıklarını belirtirken "2 puan kaybettik ama hala diğer rakiplerimizden öndeyiz. Herkesin bunu bir yere not etmesi lazım" diye konuştu.

Quaresma'ya yönetim kurulu toplantısında ceza vermeyi düşündüklerini ifade eden Çebi Olympiakos'u eleyerek Avrupa'da devam etmek istediklerini söyledi. Kayserispor teknik direktörü Sergen Yalçın ile gurur duyduğunu dile getiren Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

"HALA DİĞER RAKİPLERİMİZİN ÖNÜNDEYİZ"

"Kayserispor'un ikinci yarıda aldığı puanlara bakınca Beşiktaş'tan sonra ikinci takım olarak gözüküyor. Ligin ikinci yarısındaki performansı ortada. Zorlu bir maç olmasını bekliyorduk. Üç sonuca da hazır bir maç seyrettik. Çok keyifli bir maç oldu izleyenler açısından. Şampiyonluk büyük emek ve alın teri ister. Son düdük çalmadan kimsenin şampiyon olduğu söylenemez. Ligin altında olan 7-8 kritik takım var. Onlarla yapacağınız her maç Kayserispor maçı gibidir. Çok önemsenmesi ve çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Dünkü sonuç için üzgünüz ama diğer rakiplerimizden hala öndeyiz. Bunun da bir yere not edilmesi gerekiyor"

"ABOUBAKAR İLE İLGİLİ PLANLAMA MAYIS SONUNDA"

"Planlama Mayıs sonunda kendini gösterir. Sonuçları o gün öğrenirsiniz. Aboubakar'ın performansında Afrika Kupası'ndan döndükten sonra büyük bir çıkış var. Futbol bir takım oyunu bir kişinin iyi olması konuyu çözmüyor. Hep beraber iyi olmak zorundayız."

"OLYMPİAKOS'U ELEMEK ZORUNDAYIZ"

"Ben tur şansını yüksek görüyorum. İyi ihtimali düşünüyoruz. Bunun için de takımın ruhu ve futbol yapısı ortada. Olympiakos'tan daha iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Sonuçta maça çıktığınızda nasıl bir oyun oynadığınız ve nasıl bir performans gösterdiğiniz önemli. Temenni ediyorum ki Olympiakos'u eleyerek bu turu geçmiş olacağız. Bizim hedefimiz daha yukarısı. Onun için Olympiakos'u elemek zorundayız."

"SERGEN YALÇIN İLE GURUR DUYDUM"

Beşiktaş'ın hocalarının başarılı olmasından gurur duyuyoruz. Sergen Yalçın Beşiktaşlıdır ama bir yandan da profesyonel sözleşmesi olan, Beşiktaşlılığın ahlak kuralları içinde Kayserispor'u oynatan hocamız. Beşiktaşlı olmasından ve Kayserispor'u getirdiği noktadan gurur duyduğum hocamıza başarılar diliyorum. Hocayı da futbolcularını da tebrik ediyorum. Oynadığı futbol kadar teknik adamlığının da parlak olacağını düşünüyorum."

"SEYİRCİ KONUSUNDA BİZİ ÖRNEK ALSINLAR"

"Takımların statlarının dolması için yöneticilerinin muhlis ve naif olmasında fayda var. Kırıcı ve kızgın tavırlarla taraftarı yanınıza alamazsınız. Biz Beşiktaş olarak taraftarımıza da kırıcı bir davranışımız olmamıştır. Eğer diğer takımlar da bizim bu davranışımızı örnek alarak taraftarımıza yönetme şeklimizi örnek alırlarsa bizim kadar taraftarlarını statlarına çekebileceklerdir. Taraftar artık kızgınlık ve kavgadan hoşlanmıyor. Buna son veren yöneticilerin daha başarılı olduklarını ve taraftarlarını statlara çektiklerini göreceksiniz"

"QUARESMA'YA CEZA VERMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

"Futbolun patronu Şenol Güneş gereğini yapıyor. Eğitimci bir yapısı, karakteri, babacan tavırları zaten hocamızın futbolcusunu idare ederken başarılı olacağını gösteriyor. Yönetici olarak yaptıklarına dikkat etmesi gerektiğini söyleyebiliriz ama ceza müessesemiz var. Kontratlardan kaynaklanan haklı hukuklarımız var. Biz nasıl vecibemizi yerine getirmediğimiz zaman futbolcumuza cezamızı ödüyorsak futbolcu da vecibelerini yerine getirmediği zaman cezasını ödemek zorundadır. Quaresma'ya ceza vermeyi düşünüyoruz. Yönetim kurulunda bu konu konuşulacak. Yönetim kurulunun son vereceği karar önemlidir. Bugünden ceza verilecektir diyemeyiz ama ceza verilmesiyle ilgili konu yönetim kurulu gündemine gelecektir."

"FABRİ ÇOK İYİ BİR KALECİ"

"Fabri son derece başarılı bir kaleci. Dün akşam da çok iyi kurtarışlar yaptı. Futbolcularımızın milli takımlarda yer alması hem bizi çok mutlu eder hem de marka değerimizi yükseltir. Hepsi milli takımda yer alır inşallah"

DHA