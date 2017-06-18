Quaresmanın golü Portekize yetmedi

Quaresma'nın golü Portekiz'e yetmedi
FİFA Konfederasyon Kupası heyecanı Portekiz ile Meksika karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sona ererken Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma maçta golünü attı.
FİFA Konfederasyon Kupası heyecanında Portekiz ile Meksika karşı karşıya geldi. Meksika 90+1'de attığı golle 1 puanı alırken Ricardo Quaresma mücadelenin ilk golünü atan isim oldu.
Portekiz dakika 34'de Ricardo Quaresma'nın attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Meksika dakika 42'de Chicharito'nun attığı golle maçta eşitliği yakaladı. 86. dakikada Cedric Soares'in attığı golle Portekiz skoru 2-1 yaptı. Dakika 90+1'de Hector Moreno skoru 2-2 yaptı.
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