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Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın genç kaptanının yeni imzaladığı sözleşmeye 12 milyon euroluk serbest kalma maddesi koydurduğu ortaya çıktı.
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Fenerbahçe’nin yeni transferi Nabil Dirar’ı, Fransız futbol sitesi Footmercato’nun yazarı Matthieu Margueritte analiz etti.
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Galatasaray'da Sneijder depremi!

Gelecek sezonun Galatasaray’ında önemli bir pozisyonu olmadığını anladığı için kendi planlamasını yapan Sneijder, aralarında Patrick Viera’nın çalıştırdığı New York’un da bulunduğu kulüplerle temasta.
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İşte Nabil Dirar'ın maliyeti

İşte Nabil Dirar'ın maliyeti

Fenerbahçe’nin, Nabil Dirar’ın bonservisi için Monaco’ya 3.5 milyon Euro (14 milyon TL) ödeyeceği, 1 milyon Euro da (4 milyon TL) bonus bulunduğu öğrenildi.
Tamer Tuna Süper Lig'e hoca oldu

Tamer Tuna Süper Lig'e hoca oldu

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Issiar Dia geri dönüyor!

Issiar Dia geri dönüyor!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor eski Fenerbahçeli Issiar Dia'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Senegalli futbolcu geçen sezon Fransa ekibi Nancy'de 8 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

Quaresma'nın golü Portekiz'e yetmedi

FİFA Konfederasyon Kupası heyecanı Portekiz ile Meksika karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sona ererken Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma maçta golünü attı.

Quaresmanın golü Portekize yetmedi

FİFA Konfederasyon Kupası heyecanında Portekiz ile Meksika karşı karşıya geldi. Meksika 90+1'de attığı golle 1 puanı alırken Ricardo Quaresma mücadelenin ilk golünü atan isim oldu.

Portekiz dakika 34'de Ricardo Quaresma'nın attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Meksika dakika 42'de Chicharito'nun attığı golle maçta eşitliği yakaladı. 86. dakikada Cedric Soares'in attığı golle Portekiz skoru 2-1 yaptı. Dakika 90+1'de Hector Moreno skoru 2-2 yaptı.

Burak'tan bir gol daha! 10 maçta 8. gol

Burak'tan bir gol daha! 10 maçta 8. gol

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Real Madrid'te Cristiano Ronaldo depremi!


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Quaresmanın golü Portekize yetmedi

Quaresma'nın golü Portekiz'e yetmedi

FİFA Konfederasyon Kupası heyecanı Portekiz ile Meksika karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sona ererken Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma maçta golünü attı.

Buraktan bir gol daha! 10 maçta 8. gol

Burak'tan bir gol daha! 10 maçta 8. gol

Adı sıkça Beşiktaş'la anılan Burak Yılmaz, Çin Ligi'nde gollerine devam ediyor. Beijing Guoan'ın, Tianjin Teda'yı 2-0 yendiği maçta takımının ilk golünü kaydeden milli futbolcu, 10'uncu maçında 8'inci kez fileleri sarstı.
Galatasarayın Avrupa Ligindeki rakibi belli oluyor

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

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Real Madridte Cristiano Ronaldo depremi!

Real Madrid'te Cristiano Ronaldo depremi!

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