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Quaresmanın başına Bellayı saracak!

Paulo Bento’nun yerine geçici olarak Olympiakos’un  başına getirilen U20’nin hocası Vasilis Vouzas, bugün Beşiktaş’ı Quaresma’yı durdurarak vurmayı planlıyor. Yunan teknik direktör, siyah beyazlı ekipte en çok Portekizli yıldızdan çekiniyor. Vouzas, bu nedenle  Quaresma’yı durdurması için İspanyol Alberto De la Bella’yı kullanacak. 31 yaşındaki sol bek, bu sezon 25 maçta forma giydi. Vouzas, konsantrasyonu yüksek ve kora kor mücadeleyi seven bir oyuncu olan De la Bella’dan Quaresma’ya adım attırmamasını istedi...

MARİN’E YENİDEN ŞANS VERECEK

YUNANİSTAN Ligi’ndeki son 3 maçta tek gol bile atmadan 3 yenilgi alan kadroda iki değişiklik yapmayı düşünen Vouzas’ın sakatlığı geçmeyen Brezilyalı  Seba’nın yerine ya Alman Marko Marin ya da Yorgo Manthatis’e görev vermesi bekleniyor. Bento’nun çok şans vermediği  ve fiziki durumu yetersiz bulunan Marko Marin, en son 5 Şubat’ta İraklis maçında sadece 12 dakika forma giyebilmişti.

20 yaşındaki Manthatis ise tecrübesiz olmasının yanı sıra bencil bir oyun anlayışına sahip olmasıyla eleştiriliyor.

Vouzas, orta sahada Arjantinli Esteban Cambiasso veya  Togolu Alaixys Romao’ya yer verecek. İki oyuncu da bu sezon çok az şans buldu.

İLK DAKİKADAN TAM SAHA PRES

SÜRPRİZ bir şekilde üç gün önce takımın başına getirilen Vasilis Vouzas, kısıtlı sürede mesaisinin önemli bir bölümünü Beşiktaş’ı analiz etmeye ayırdı.

Siyah beyazlıların çok sayıda maç kasetini izleyen Vouzas,  yardımcılarıyla yaptığı değerlendirmede şu sonuçlara vardı: “Beşiktaş, hücum bölgesinde son derece kaliteli, buna karşın savunmada boşlukları bulunan bir takım.”

50 yaşındaki teknik adam, futbolcularına “Maça ilk dakikadan itibaren asılacaksınız” talimatı verdi. Yunan ekibi, ateşli taraftarının da desteğiyle maça hücumda agresif bir şekilde pres yaparak başlayıp, erken bir golle öne geçmeyi planlıyor.

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Hürriyet

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