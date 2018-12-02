Quaresmadan VAR sözleri: VAR işini yapıyor

Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Galatasaray galibiyetinin ardından konuştu.

Beşiktaş'ın Portekiz yıldızı Ricardo Quaresma, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri derbi karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Ricardo Quaresma, "Bizim için önemli maçtı. Kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Daha fazla gol atabilirdik ama istediğimizi aldık. Önümüze daha iyi ve moralli bakmak için kazanmak güzel. Şampiyonluk için adım adım ilerleyerek mutlu sona ulaşacağımızı düşünüyorum." dedi.

Derbi karşılaşmasındaki VAR kararlarının sorulması üzerine Quaresma "VAR işini yapan insanlar var. Bizim penaltımız verildi, Galatasaray'ın penaltısı iptal edildi. Benim golüm iptal edildi, ofsayt olduğu söylendi. Bu yönden bakarsak, VAR işini yapıyor." yanıtını verdi.

Transfer iddialarına cevap veren Quaresma "Şu anda sadece önümüzdeki maçları düşünüyorum. Ben buradaki görevimi icra edeceğim, görevim biterse, bu o zaman konuşulacak bir şey." diyerek sözlerini noktaladı.