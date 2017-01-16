Quaresmadan şok tepki!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Osmanlıspor maçında oyundan alınmasına tepki gösterdi.

Osmanlıspor maçında oyundan alınan Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, eldivenlerini yedek kulübesinin önünde yere atarak değişikliğe tepki gösterdi.

Portekizli futbolcu, 69. dakikada Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından oyundan alınınca, eldivenlerini yedek kulübesinin önünde Şenol Güneş'in önüne doğru fırlattı.

Karşılaşmanın 42. dakikasında bir de sarı kart gören Ricardo Quaresma'nın yerine, 69. dakikada Tolgay Arslan oyuna dahil oldu.