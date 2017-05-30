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Quaresma uyardı: "Hazır olun..."

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Quaresma, gelecek yıl için de iddialı konuştu: Üst üste 3. şampiyonluğa hazır olun!

Quaresma uyardı: Hazır olun...

Portekizli oyuncu ile yapılan röportaja geçmeden önce, dün sabah 08.00’de, yani şampiyonluğun kazanılmasından sadece 11 saat sonra Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne gelerek kulüp doktoru Sarper Çetinkaya ve ekibine tedavi olduğunu belirtelim. Takım arkadaşları dinlenirken, sabah erkenden tesislere geldi. Yani, işine o kadar aşık ve disiplinli.

Şimdi gelelim röportaja... Ricardo Quaresma her zamanki gibi bütün sorularımıza dobra dobra yanıtlar verdi, içinde ne varsa döktü...

Son bir yıl senin için bayağı zorlu geçti. Bir taraftan Portekiz Milli Takımı, diğer yandan Beşiktaş... Bu süreçte onlarca maça çıktın, hangileri senin için daha anlamlıydı?

- Avrupa Şampiyonası’nda Fransa ile oynadığımız finali ve kendi stadımızda Fenerbahçe ile oynadığımız lig maçını unutamam. İkisinde heyecan ve adrenalin müthişti.

“Ben gecekonduda büyüdüm. Fakir ama sevgi dolu bir aileydik. Annemin üstümde emeği çoktur. Ona dünyaları versem borcumu ödeyemem.”

Son iki yıldaki şampiyonlukların sırrı nedir?

- En büyük sır çok çalışmak. Teknik direktörümüz Şenol Güneş ve ekibiyle birlikte inanılmaz çalışıyoruz. Bunun yanı sıra takımda müthiş bir arkadaşlık ve dayanışma var. Takımda yedek ve as ayrımı yok. Bütün bunlara kulübün kurumsal yapısı da eklenince başarı kaçınılmaz oluyor.

Şenol Güneş için düşüncelerin?

- Şenol Güneş Hoca ile uyumluyuz. Her şeyden önemlisi çok adaletli bir teknik adam. Önümüzdeki sezon da onunla çalışacağım için çok mutluyum.

Beşiktaş taraftarlarına gelecek sezon için nasıl bir mesaj vermek istersin?

- Yeni şampiyonluklara hazır olsunlar. Gelecek yıl da bu başarıya ulaşmak için çok çalışacağız.

Kariyerinin bundan sonraki bölümü için yol planın nedir?

- Çalışmaya devam edeceğim. Beşiktaş’a daha çok kupa kazandırmayı hedefliyorum. 3 yıllık sözleşmem var. Ben ve ailem İstanbul’u çok seviyoruz. Futbol yaşamımın geri kalan bölümünü Beşiktaş’ta geçirmek en büyük arzum. Ama tabii kulüp gitmemi isterse ayrılırım.

OĞLUM DA BEŞİKTAŞ’TA OYNAYACAK

‘Futbola ikinci bir Quaresma gelir mi?’ sorusunu yanıtlayan Portekizli yıldız, “Bana benzer birinin çıkması zor. Ama bir veliahtım var; oğlum Ricky. Onu Beşiktaş alt yapısına vereceğim” dedi.

Futbola ikinci bir Quaresma gelir mi? Ya da veliahtın var mı?

- Bana benzer birinin çıkması zor. Çünkü Allah herkese ayrı yetenek vermiş. Benim evet veliahtım var; oğlum Ricky. Daha şimdiden birçok menajer onun transfer haklarını almak için kapıda bekliyor. Biraz daha büyüsün Beşiktaş alt yapısına vereceğim. Babası gibi kendine has yetenekleri var.

Real Madridli Ronaldo yakın arkadaşın, nasıl bir insan anlatır mısın?

- Cristiano ile genç milli takımdan beri beraberiz. Sürekli rekabet halindeyiz. Benim gibi onun da kendine has özellikleri var. Cristiano çok çalışıyor. Sakatlansa bile arkadaşlarını terk etmiyor. Avrupa Şampiyonası’nda Fransa ile oynadığımız final maçında sakat olmasına rağmen sahayı terk etmedi. Saha kenarında sürekli bizi motive etti.

Türkiye’de unutamadığın hatıralarından birini anlatır mısın?

- Öyle çok anım var ki... Şampiyonlar Ligi’nde 3-0 yenilgiden 3-3’e getirdiğimiz Benfica maçını unutamam. Son dakikalarda ‘rabona’ vuruşu ile attırdığım golden sonra dünyanın dört bir yanından arkadaşlarım beni arayıp tebrik etti. Ronaldo, “Yine klasını konuşturmuşsun” dedi. Unutamayacağım bir diğer olay kızım Kauana’nın Türkiye’de doğması. Bana uğur getirdi.

TRIVELA BENİMLE DOĞDU

Trivela’yı nasıl öğrendin?

Trivela (ayağın dışıyla yapılan vuruş) benimle birlikte doğdu. Mahallede oynadığımız maçlarda arkadaşlarımdan farklı hareketler yapmak için özel çaba sarfederdim. Sonunda bunu başardım ve ortaya trivela ortaya çıktı. Sırf trivela vuruşlarımı izlemek için idmanlarımıza gelen taraftarlarımız vardı.

Güzel futbol oynayan, sertlikten kaçan rakipler karşısında bu tür hünerlerimi sergilerim.

KARİYERİMDE SADECE MOURINHO İLE SORUN YAŞADIM

Futbol kariyerinde çok önemli teknik direktörlerle çalıştın, sorun yaşadığın bir isim oldu mu?

Sadece biriyle sorun yaşadım, o da benden kaynaklanmadı. İnter’de oynarken teknik direktörümüz Jose Mourinho benden takımda hiç istemediğim bir görevi üstlenmemi istedi. İnsanlara zorla bir şey yaptıramazsınız. Mourinho’nun bendeki yeri sorunludur. Yoksa İnter’de harika sezonlar geçirecektim.

KUPAYI  GETiRDi

Ricardo Quaresma, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen röportaja, şampiyonluk kupasıyla gelip gururla poz verdi. Gelecek sezonlar için iddialı konuşan Portekizli futbolcu, “Üç yıl ve üstü şampiyonluklara hazır olun” dedi.

Pilav, kebap ve balık

Hangi yemekleri seversin?

Pilavı tek geçerim! Kebap ve balığı da severim. Portekiz’de ise Bakalorya balığını severek yerim.

Sevdiğin müzik türleri?

Hip hop, Reggae ve çingene müziklerini dinlerim. Geçen televizyonda gördüm, Trakya bölgesi insanlarının yaptığı müzikleri zevkle dinledim. Kakava Şenlikleri idi hatırladığım kadarıyla. Türkiye’de çok güzel müzik yapanlar var. Zaten Oğuzhan bize Türk müziklerini bolca dinletiyor. Çok iyi bir DJ.

‘DOKUNULMAZ’ DEĞİLİM, BANA YAPILANLAR HİÇ KONUŞULMUYOR

“Rakiplerin tekmeleri yüzünden bileklerimde oluşan yaraları medyaya göstermiyorum. Benim yaptıklarım konuşuluyor ama bana yapılanlar konuşulmuyor.”

Türkiye’de senin için ‘dokunulmaz futbolcu’ diyenler var. Ne dersin?..

Tek tek pozisyonları konuşacak olursak her sezon tartışılması gereken yüzlerce pozisyon buluruz. Benim bu tür polemiklere ayıracak vaktim yok. Hakemler işlerini yapıyor, iyi niyetliler. Çok baskı altında kalıyorlar. Herkes gibi onlar da hata yapabiliyor.

BİRÇOK YANLIŞ VAR

Benim yaptıklarım konuşuluyor ama bir çok şey yanlış oluyor, bana yapılanlar hiç konuşulmuyor. Ya da bana yapılanlar tek tek konuşulmuyor. Rakip oyuncuların tekmeleri yüzünden bileklerimde oluşan yaraları medyaya göstermiyorum. Hakemin verdiği karara herkes saygı duymalı, tıpkı benim gibi.

GERÇEK AŞK

Dövmeleriyle de ünlü olan Ricardo Quaresma, parmaklarına ‘gerçek aşk’ anlamına gelen İngilizce ‘true love’ sözlerini yazdırdı.

TALISCA: QUARESMA OLMASA YAPAMAZDIM

LİGDE oynadığı 22 maçta 13 gol, 2 asist üreterek Beşiktaş’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Anderson Talisca, başarısında Ricardo Quaresma’nın önemli rolü olduğunu söyledi. Brezilyalı futbolcu, “Ben ve ailem İstanbul’u ve Beşiktaş’ı çok sevdik. Buraya adapte olmamda ve başarımda Quaresma’nın büyük payı var. Sık sık bizi gezdirip İstanbul’u tanıttı. Onun yardımları olmasa bu kadar başarılı olamazdım” dedi.

QUARESMA, 20’iNCi KUPASINI KAZANDI

1 Avrupa Şampiyonluğu (Portekiz)

1 Şampiyonlar Ligi (Inter)

1 İngiltere FA Cup (Chelsea)

2 İtalya Ligi (Inter)

1 İtalya Kupası (Inter)

4 Portekiz Ligi (Porto)

2 Portekiz Kupası (Porto)

3 Portekiz Süper Kupası (2 Porto, 1 Sporting)

2 Türkiye Ligi (Beşiktaş)

1 Türkiye Kupası (Beşiktaş)

1 Dünya Kulüpler (Porto)

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