Quaresma transfer iddialarına yanıt verdi
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Çin'e transfer olacağı iddialarına sosyal medya üzerinden cevap verdi.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, ayrılacak iddialarına Twitter hesabı üzerinden cevap verdi. Portekizli yıldız, Çin'den 15 milyon Euro teklif aldığı iddiaları karşısında sessizliğini bozdu.
Twitter hesabından açıklamada bulunan Quaresma, ''İlk ve son kez söylüyorum. Türkçeye nasıl çevrilirse çevrilsin, şunu bilmeliler: Benim kulübüm Beşiktaş ve 2018 yılında şampiyon olacağız!'' sözlerini kullandı.
Türk basını, Quaresma'nın Çin'den astronomik teklifler aldığını ve tecrübeli futbolcunun devre arasında takımdan ayrılabileceğini iddia etmişti.
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