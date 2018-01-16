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Ozan Tufan için çılgın rakam

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Giroud geliyor mu? Menajeri açıkladı

Giroud geliyor mu? Menajeri açıkladı

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Bambaşka bir Lens

Bambaşka bir Lens

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Jose Sosa'da sona gelindi

Jose Sosa'da sona gelindi

Trabzonspor yönetimi, yarım sezonluk kiralık anlaşmaya vardığı Jose Sosa'nın bonservisini almak için Milan'a gerekli olan ödemeleri yapmaya hazırlanıyor.
RVP'ye 1 milyon euro daha

RVP'ye 1 milyon euro daha

F.Bahçe yönetimi ile Van Persie sonunda anlaştı. Hollandalı, yarım sezonluk parasının bir kısmını alıp sözleşmesini feshedecek.
Alman devi onu istiyor

Alman devi onu istiyor

Schalke 04, Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues'i transfer listesine aldı.
F.Bahçe Volkan Şen ile mahkemelik oldu

F.Bahçe Volkan Şen ile mahkemelik oldu

Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği ve sezon başında sözleşmesi fesh edilen Volkan Şen ile mahkemelik oldu.

Quaresma transfer iddialarına yanıt verdi

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Çin'e transfer olacağı iddialarına sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Quaresma transfer iddialarına yanıt verdi

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, ayrılacak iddialarına Twitter hesabı üzerinden cevap verdi. Portekizli yıldız, Çin'den 15 milyon Euro teklif aldığı iddiaları karşısında sessizliğini bozdu.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Quaresma, ''İlk ve son kez söylüyorum. Türkçeye nasıl çevrilirse çevrilsin, şunu bilmeliler: Benim kulübüm Beşiktaş ve 2018 yılında şampiyon olacağız!'' sözlerini kullandı.

Türk basını, Quaresma'nın Çin'den astronomik teklifler aldığını ve tecrübeli futbolcunun devre arasında takımdan ayrılabileceğini iddia etmişti.

Everton'da Cenk'ten sonra ikinci bomba

Everton'da Cenk'ten sonra ikinci bomba

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Quaresma transfer iddialarına yanıt verdi

Quaresma transfer iddialarına yanıt verdi

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Şenol Güneş yeni transferi açıkladı

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