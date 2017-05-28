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Quaresma: "Taraftar bana aşık, ben de onlara"

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, şampiyonluğun ardından konuştu. Quaresma, "Taraftarlar bana aşık, ben de onlara aşığım. Kanımın son damlasına kadar bu sahada bırakırım" dedi.

Quaresma: Taraftar bana aşık, ben de onlara

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, şampiyonluğun ardından konuştu.

Quaresma şunları söyledi:

"Çok mutluyum. Büyük takım gibi oynadık ve büyük takım gibi mücadele ettik. Büyük taraftarla da bu şampiyonluğu kutlayacağız. Taraftarlar bana aşık, ben de onlara aşığım. Kanımın son damlasına kadar bu sahada bırakırım."

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Gökhan Gönül: "Taraftara oynamadım"

Abdullah Avcı'dan Beşiktaş açıklaması

Abdullah Avcı'dan Beşiktaş açıklaması

Şampiyonlar Ligi'nden Beşiktaş paylaşımı

Şampiyonlar Ligi'nden Beşiktaş paylaşımı


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Quaresma: Taraftar bana aşık, ben de onlara

Quaresma: "Taraftar bana aşık, ben de onlara"

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