Quaresma: "Taraftar bana aşık, ben de onlara"

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, şampiyonluğun ardından konuştu. Quaresma, "Taraftarlar bana aşık, ben de onlara aşığım. Kanımın son damlasına kadar bu sahada bırakırım" dedi.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, şampiyonluğun ardından konuştu.

Quaresma şunları söyledi:

"Çok mutluyum. Büyük takım gibi oynadık ve büyük takım gibi mücadele ettik. Büyük taraftarla da bu şampiyonluğu kutlayacağız. Taraftarlar bana aşık, ben de onlara aşığım. Kanımın son damlasına kadar bu sahada bırakırım."