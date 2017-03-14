Quaresma PFDKya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma’yı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

TFF’den yapılan açıklamada, Querasma’nın Spor Toto Süper Lig’de Kayserispor’la oynanan maçta cezalı olmasına rağmen akredite alanına girmesi nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi. Portekizli futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı’nın 95/2. maddesinden tedbirli olarak sevk edildiği kaydedildi.

Söz konusu maddede "Müsabakadan men cezası alan futbolcular, müsabaka isim listelerinde yer alamayacakları gibi akredite de edilemezler. Cezalı olmasına rağmen akredite alanlara giren futbolculara 5 bin liradan 60 bin liraya kadar para cezası verilir." ifadeleri yer alıyor.