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Quaresma: Beni seneye Çin'e satıp para kazanabilirsiniz

Beşiktaş’ın Çin kampı oldukça verimli geçerken Ricardo Quaresma her ne kadar orada bulunmasa da en çok konuşulan ve merak edilen isimlerin başında yer aldı.

Quaresma: Beni seneye Çine satıp para kazanabilirsiniz

Özellikle başkan Fikret Orman’ın Şanghay Futbol Federasyonu’nu ziyareti esnasında ana konulardan biri olan Q7 için “Çin’de futbol oynamaya nasıl bakıyor?” sorularının sorulduğu öğrenildi.

Orman’ın ise henüz böyle bir durumun olmadığı, gelecekte her şeyin yaşanabileceği yönünde bir cevap verdiği kaydedildi.

‘ŞU ANDA ÇİN’DE OYNAMA DÜŞÜNCEM YOK’

Başkan Orman, daha sonra bu konuyu Ricardo Quaresma ile konuştu... Kendisinin Çin’de çok merak edildiğini ve ne zaman transfer olacağını sorduklarını aktaran Orman’a Portekizli futbolcu “Şu anda Çin’e gitme gibi bir düşüncem yok. Portekiz Milli Takımı ile Dünya kupası’nda çok iyi bir performans göstermek istiyorum. Ayrıca Beşiktaş’ta da 3. şampiyonluğu kazanma hedefim var. Ancak bir sonraki sezon Çin’de oynamak isterim, hem size de para kazandırmış olurum” yanıtını verdi.

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