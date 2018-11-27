Q7den yönetimin takdirini toplayan tavır

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, birçok yabancı oyuncunun aksine maddi konularda hiçbir sorun çıkarmıyor. Bu tutumuyla yönetimin takdirini kazanan başarılı futbolcu, problem yaşayan takım arkadaşlarını da motive etmeye çalışıyor.

Beşiktaşlı taraftarların takım içinde en çok sevdiği isimlerden biri olan Ricardo Quaresma son dönemdeki özverili davranışlarıyla yönetimin de gözbebeği haline geldi. Portekizli yıldızın, kulüpte yaşanan mali sıkıntılar karşısında birçok futbolcunun aksine çok anlayışlı bir tavır sergilediği ve bu tutumuyla yöneticilerin büyük takdirini kazandığı belirlendi.

UEFA lisansı için istenen borçsuzluk kağıdına bir saniye bile düşünmeden imza atarak diğer oyunculara bu konuda örnek olan Quaresma’nın, takım içerisinde yaşanan maddi sorunlar nedeniyle küsen oyuncuları da motive ederek maçlara hazırladığı öğrenildi. Ankaragücü önünde oynanan futbolda önemli katkısı olan ve kritik maçta tam bir takım oyuncusu görüntüsü veren Quaresma’nın, yakın çevresine, “Takım halinde iyi oynadığımızda ben de bu oyunun bir parçası olmaktan keyif alıyorum. Kötü oynadığımız dönemlerde kaybetmeyi kabul etmediğim ve bu nedenle bir şeyler yapmaya çalıştığım için ön planda gözüküyor olabilirim. Ama şahsi oynamak yerine takım oyunu oynamayı daha çok seviyorum” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Tesislerdeki olumsuz havayı dağıtmak için elinden geleni yapan ve bir gün olsun parayı bahane ederek antrenmana çıkmama gibi yollara girmeyen Ricardo Quaresma, deyim yerindeyse takımın adeta gizli kaptanı oldu. Tecrübeli oyuncunun, sanılanın aksine yeni transfer Adem Ljajic’e de büyük destek verdiği bildirildi. Daha önce Talisca’ya sahip çıkan ve her konuda yardımcı olan Portekizli oyuncunun, Ljajic’e de aynı yakınlığı gösterdiği aktarıldı.

14 gole katkı yaptı

Quaresma bu sezon 18 resmi maçta forma giyerken 3 gol, 11 asiste imza attı. 14 gole doğrudan katkı yapan Portekizli yıldız 1298 dakika sahada kaldı.

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