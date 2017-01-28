Q7den Aziz Yıldırıma resimli cevap!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın divan kurulunda kendisiyle ilgili açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından cevap niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

Siyah-Beyazlılar'ın Portekizli yıldızı Quaresma, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın bu sabah divan kurulunda kendisi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalardan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Resmi İnstagram hesabından Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaşan Quaresma, "Sadece bu arma ve bu öpücük. Çünkü bu kulübü çok seviyorum. Başka hiçbir yerde oynayamam. Sevgiler, Pazartesi görüşürüz" açıklama yaparak Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a cevap niteliğinde bir paylaşımda bulundu.