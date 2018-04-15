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Nevzat Aydın'dan olay tweet

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PSV Ajax'ı devirdi, şampiyon oldu

PSV, Ajax'ı 3-0 yenerek Eredivisie'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

PSV Ajaxı devirdi, şampiyon oldu

Hollanda Eredivisie'nin 31. haftasında PSV taraftarı önünde Ajax'ı konuk etti. PSV, ezeli rakibini 3-0 yenerek Eredivisie'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

PSV, Eredivisie'deki 21. şampiyonluğunu kazandı.

PSV'ye rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Gaston Pereiro, 38. dakikada Luuk de Jong, 54. dakikada Steven Bergwijn kaydetti.

Ajax'ta 80. dakikada Nicolas Tagliafico, 83. dakikada Siem de Jong kırmızı kart gördü.

PSV, ligdeki puanını 80'e çıkarırken, ikinci sıradaki Ajax 7* puanda kaldı.

Gelecek hafta PSV ligde deplasmanda Roda ile karşılaşacak. Ajax ise gelecek hafta Venlo'yu konuk edecek.

Şampiyonluk 7-1'le geldi

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