Janssen'den yine kötü haber geldi

Janssen'den yine kötü haber geldi

8 Aralık’taki Bursa maçında sakatlanan Hollandalı yıldız, geçmeyen ödemi yüzünden psikolojik olarak çöktü. Sağlık heyetinin son yaptığı tetkiklerde kemikte ödem çıktı.
PSG'den sürpriz transfer

PSG'den sürpriz transfer

Fransa Ligi'nin lideri Paris Saint-Germain, bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki Lassana Diarra'yı kadrosuna kattı.
Sessegnon imzayı attı

Sessegnon imzayı attı

Gençlerbirliği, forvet hattını Sessegnon ile güçlendirdi. Başkent temsilcisi Beninli oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Bursaspor'dan flaş transfer

Bursaspor'dan flaş transfer

Bursaspor, Nijeryalı futbolcu Abdullahi Shehu ve oyuncunun kulübüyle her konuda anlaştığını açıkladı.
İşte Baroni'nin yeni takımı

İşte Baroni'nin yeni takımı

Eski Fenerbahçeli Baroni, Paulista Eyalet ligi takımlarından Sao Caetano'ya transfer oldu.
Golcünün 'kral'ı geliyor! 42 maçta 33 gol

Golcünün 'kral'ı geliyor! 42 maçta 33 gol

Kara Kartal, forvet transferinde B Planı’nı Aytemiz Alanyaspor’un Brezilyalı yıldızı Vagner Love olarak belirledi. Yönetim, 33 yaşındaki Gol kralı için kulübüne 3 milyon euro’luk (14 milyon tL) teklifte bulundu.
Eyvah! Henüz 2 hafta olmuşken...

Eyvah! Henüz 2 hafta olmuşken...

Gol yollarında sancılı olan Everton, Beşiktaş'tan Cenk Tosunu renklerine katmasına rağmen bu sıkıntıyı henüz çözemedi.
Geri dönüyor: Bu iş burada bitmedi

Geri dönüyor: Bu iş burada bitmedi

Galatasaray'da güven tazelemek ve görev süresini uzatmak için erken seçime giden Dursun Özbek, beklemediği bir sonuçla karşılaşmış ve başkanlığı Mustafa Cengiz'e kaptırmıştı.

PSG'den sürpriz transfer

Fransa Ligi'nin lideri Paris Saint-Germain, bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki Lassana Diarra'yı kadrosuna kattı.

PSGden sürpriz transfer

Paris Saint-Germain, devre arası transfer dönemini de boş geçmedi! PSG, bonservisi elinde bulunan Lassana Diarra'yı transfer etti.

Fransız orta saha ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan PSG, bu transfer için bonservis ücreti ödemedi.

Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Jazira forması giyen Diarra, PSG'de 19 numaralı formayı giyecek.

Cimbom'un gözdesi Fransa'da gol krallığına gidiyor

Cimbom'un gözdesi Fransa'da gol krallığına gidiyor

Simon Kjaer geri dönüyor

Simon Kjaer geri dönüyor

PSG, Marouane Fellaini'ye 4 yıllık anlaşma teklif etti

PSG, Marouane Fellaini'ye 4 yıllık anlaşma teklif etti


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
PSGden sürpriz transfer

PSG'den sürpriz transfer

Fransa Ligi'nin lideri Paris Saint-Germain, bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki Lassana Diarra'yı kadrosuna kattı.
Cimbomun gözdesi Fransada gol krallığına gidiyor

Cimbom'un gözdesi Fransa'da gol krallığına gidiyor

Ümt Milli Takımı'nda da forma giyen Umut Bozok, Fransa'da fırtına gibi esiyor.
Simon Kjaer geri dönüyor

Simon Kjaer geri dönüyor

Sezon başında Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer burada beklentileri karşılayamadı. Danimarkalı savunma oyuncunun transfer olması gündemde.
PSG, Marouane Fellainiye 4 yıllık anlaşma teklif etti

PSG, Marouane Fellaini'ye 4 yıllık anlaşma teklif etti

Fransız devi PSG, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Manchester United'lı Marouane Fellaini'ye 4 yıllık anlaşma teklif etti.
Neymar için 200 milyon euro!

Neymar için 200 milyon euro!

Barcelona’dan sezon başında ayrılan ve 222 milyon Euro’ya (Yaklaşık 1 milyar TL) Fransız temsilcisi PSG’ye transfer olan Neymar’ı, Katalan ekibinin ezeli rakibi Real Madrid’in istediği öğrenildi.
Sneijder: Evde boş boş oturmak çok acı veriyor

Sneijder: "Evde boş boş oturmak çok acı veriyor"

Galatasaray'ın Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder, kariyeri hakkında Hollanda basınına önemli açıklamalarda bulundu.
Patrice Evraya Marsilya tarafından uzaklaştırma cezası verildi

Patrice Evra'ya Marsilya tarafından uzaklaştırma cezası verildi

UEFA Avrupa Ligi'nde Guimares maçı öncesi kendi takım taraftarına tekme atan Fransız sol bek Patrice Evra'ya kulübü Marsilya tarafından uzaklaştırma cezası verildi.
Kız arkadaşını hastanelik etti, tutuklandı

Kız arkadaşını hastanelik etti, tutuklandı

Lens'in kalecisi Nicolas Douchez sevgilisini hastanelik ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Genç oyunculara yaptığı yatırımla ön plana çıkan ve kısa sürede bunu saha içi başarıya da çeviren Monaco'nun genç yıldızlarının talipleri bitmiyor. Son hedef Thomas Lemar.
Beşiktaşın rakibi 14 yaşındaki yıldızı transfer etti

Beşiktaş'ın rakibi 14 yaşındaki yıldızı transfer etti

Son yıllarda genç oyunculara yaptığı yatırımlarla ön plana çıkan Fransız kulübü Monaco, 14 yaşındaki Hannibal Mejbri'yi transfer etti.
Lyon Beşiktaşı ters köşeye yatırdı

Lyon Beşiktaş'ı ters köşeye yatırdı

Fransa basınında çıkan haberlere göre Lyon, Eliquim Mangala'yı kiralamak için takımı Manchester City ile anlaştı....
Lacazettee iki dev talip

Lacazette'e iki dev talip

Atletico Madrid ile anlaştığı iddia edilen ancak İspanyol ekibine CAS’tan gelen transfer yasağı nedeniyle planları suya düşen...
Di Maria ve Thiago Mottaya 2şer maç men cezası!

Di Maria ve Thiago Motta'ya 2'şer maç men cezası!

Paris Saint-Germain’in Nice’e 3-1 kaybettiği geçen hafta oynanan lig maçında kırmızı kart gören Di Maria ve Motta,...
Aubameyanga tam 70 milyon euro!

Aubameyang'a tam 70 milyon euro!

Alman Sportbild Dergisi Paris Saint Germain'in Aubameyang'ı transfer edebilmek için Borussia Dortmund'a 70 milyon Euro önereceğini, Alman...
Lassana Diarrada son dakika!

Lassana Diarra'da son dakika!

Galatasaray'ın çok isteyip kadrosuna katamadığı Lassana Diarra, Marsilya'dan ayrılıyor....
Djibril Cisse futbolu bıraktı

Djibril Cisse futbolu bıraktı

Fransız futbolcu Djibril Cisse, aktif futbol hayatını noktaladığını açıkladı. Yıldız isim sosyal medya hesabından yeni mesleğini de...