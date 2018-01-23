PSGden sürpriz transfer

PSG'den sürpriz transfer
Fransa Ligi'nin lideri Paris Saint-Germain, bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki Lassana Diarra'yı kadrosuna kattı.
Paris Saint-Germain, devre arası transfer dönemini de boş geçmedi! PSG, bonservisi elinde bulunan Lassana Diarra'yı transfer etti.
Fransız orta saha ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan PSG, bu transfer için bonservis ücreti ödemedi.
Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Jazira forması giyen Diarra, PSG'de 19 numaralı formayı giyecek.
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