PSG açıkladı! Neymar...

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PSG, Marsilya maçında sakatlanan Neymar'ın Brezilya'da ameliyat edileceğini açıkladı.

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Paris Saint-Germain Kulübü, Neymar'ın ameliyat edileceğini resmi açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, Sambacı'yı Brezilya Milli Takımı doktorunun ameliyat edeceği belirtildi.

Yıldız futbolcu, Marsilya ile Fransa Ligue 1'de oynanan karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

Neymar, PSG'nin Real Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahadaki yerini alamayacak.

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