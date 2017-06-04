Primin kralını aldılar!

İspanyol devinin yıldızları, bu zaferle primin kralını almayı başardı. Los Galacticos’ta Başkan Perez, futbolculara Devler Ligi zaferi sebebiyle kişibaşı 1.5 milyon Euro (6 milyon TL) dağıtacak.

Tarihinde bu kupayı iki kez müzesine götüren ve son olarak 1995-96 sezonunda elde eden İtalyan temsilcisi Juventus, kişibaşı primi bu maç için 350 bin Euro (1.4 milyon TL) olarak belirlemişti. Ancak İtalyanlar, 2015’te Barcelona’ya finalde kaybettiği gibi Real’de de yenilmekten kurtulamadı.

Böylece bu para hayal olurken, Real primin de kralını kaptı. Maç öncesinde İspanyol devinin başkanı Florentino Perez, teknik ekip, oyuncular ve futbol takımının diğer çalışanları için toplamda 60 milyon Euro’yu (239 milyon TL) gözden çıkarmştı.

Harika bir sezon

Bir kez daha Real, Avrupa’nın en büyüğü oldu. Cristiano Ronaldo ve arkadaşları da adambaşı 1.5 milyon Euro’nun (6 milyon TL) sahibi olmayı başardı. Harika bir sezonu teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde kapatan Real, Barcelona’nın egemenliğine İspanya La Liga’da son verip şampiyonluğunu ilan ederken, Devler Ligi’nde de unvanını korumayı başarmış oldu.