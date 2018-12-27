Prensip anlaşması sağlandı! 1 milyon Euroya dünyaca ünlü forvet

Sarı-Kırmızılı ekip, 33 yaşındaki İspanyol yıldızla el sıkıştı. Yönetim, Tottenham ile masaya oturup 1 milyon euroya Llorente’yi bitirecek.

G.SARAY’IN transferdeki ilk bombası ortaya çıktı. Gomis’i Al Hilal’e sattıktan sonra forvet hattında büyük sıkıntı yaşayan Sarı-Kırmızılılar’ın, İspanyol golcü Llorente ile prensipte anlaştığı ileri sürüldü. Yönetim, Londra’ya çıkarma yaparak Tottenham ile 33 yaşındaki Llorente’nin transferi için masaya oturacak. Cim-Bom, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Llorente için İngiliz kulübüne en fazla 1 milyon euro gibi bir rakam ödemeyi planlıyor. Tottenham’da bu sezon 3 karşılaşmada sadece 24 dakika süre alan 33 yaşındaki İspanyol golcü, kariyerinde 9 yıl A. Bilbao forması giydi,3 sezon da İtalyan devi Juventus’ta görev yaptı. Aslan’ın el sıkış- tığı İspanyol golcünün Olympiakos’un da listesinde olduğu iddia ediliyor. 1.93’lük boyuyla dikkat çeken golcü, kendisine oynanan uzun toplarda sırtı dönük oynayabildiği için takımının hücumlarda kilit rol üstlenebiliyor.

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