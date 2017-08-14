Portonun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Fenerbahçe, Neustadter’den gelecek parayı Vincent Aboubakar transferinde kullanmayı planlıyor. Oyuncunun yüzde 65’ine sahip olan Lorient’e 6 milyon Euro, Porto’ya ise 2 milyon Euro önerilecek.

Aziz Yıldırım, salı günü NTV Spor’da katıldığı programda, “Bu hafta 2 transferi bitiririz. 2 oyuncuyu da haftaya getiririz” demişti. Bu sözlerin hemen ardından önce Roberto Soldado’yu İstanbul’a getiren Sarı-Lacivertliler, ardından Giuliano’ya imza attırdı. Şimdi gözler, bu hafta beklenen 2 yeni oyuncuya çevrildi. Yönetimin hedefi, bu isimlerden birinin Vincent Aboubakar olmasını sağlamak.

Lorient’e istediği verilecek

Kamerunlu oyuncu, Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe Yönetimi, Beşiktaş’ın bitiremediği bu transfer için kesenin ağzını açacak. Yıldız futbolcunun bonservisinin yüzde 65’i Lorient’de. Fransız ekibi, Porto’nun oyuncuyu satması halinde anlaşma gereği 6 milyon Euro (25.1 milyon TL) alacak. Beşiktaş, Lorient’i daha az bir rakama ikna edemediği için Aboubakar’dan vazgeçmişti. Sarı-Lacivertliler ise pazarlıkları fazla uzatmayarak bu parayı vermeye hazır.

Porto, FFP kurbanı

Aboubakar’la 1 senelik sözleşmesi kalan Porto’yu ikna etmek daha kolay görünüyor. Portekiz ekibiyle iyi ilişkileri bulunan Sarı-Lacivertliler, 2 milyon Euro (8.4 milyon TL) da Mavi- Beyazlılar’a ödeyerek bu işi bitirmek istiyor. Aynı Fenerbahçe gibi UEFA ile Finansal Fair-Play anlaşması bulunan Porto, kuralları yerine getiremediği için 700 bin Euro para ve Avrupa kupalarında kadroya 25 oyuncu yerine 22 isim ekleme cezası almıştı. Bu nedenle Portekiz ekibinin, maliyeti yüksek olan Aboubakar’ı göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.