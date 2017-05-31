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Portekiz basını, Bruma'nın Leipzig'e transfer olduğunu duyurdu!

Portekiz’in Record gazetesi, Leipzig'in Bruma için Galatasaray’la 18 milyon Euro’ya (72 milyon Lira) anlaştığını duyurdu.

Portekiz basını, Brumanın Leipzige transfer olduğunu duyurdu!

Günün flaş iddiası, Portekiz gazetesi Record’dan geldi. Galatasaray’ın yıldızı Bruma’nın 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Alman kulübü Leipzig’le anlaştığı duyuruldu. Gün içinde bir açıklama yapan Portekizli futbolcunun menaceri Catio Balde de bu iddiayı doğruladı.

“İki kulüp arasında anlaşma sağlandı” diyen Balde, “Bruma sezonun son maçına çıkacak. Kulüpler bu transferi resmiyete dökmek için görüşüyor. Bu tarz transferlerde sağduyulu olmak her zaman gereklidir” ifadesini kullandı. Balde ayrıca söz konusu anlaşmadan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Almanya Ligi’nde oynamak Bruma’yı yeni bir seviyeye çıkaracaktır” diye konuştu.

Yüzde 40’ı vergiye gidecek

Bu sezon Bundesliga’da Bayern Münih’in ardından ikinci olarak Şampiyonlar Ligi biletini kapan Leipzig, kadroya çok önemli yatırımlar yapmaya hazırlanıyor. Bruma da projenin önemli parçalarından biri. Güçlü sponsorları olan Alman temsilcisi, genç yeteneğe yılık 6.6 milyon Euro ödeyecek. Bu paranın yüzde 40’ı ise vergiye gidecek. Ayrıca Galatasaray’ın 12 milyon Euro bonservis bedeli ödediği Sporting Lisbon’a da, Sarı-Kırmızılılar’ın payından 1.7 milyon Euro yetiştirme bedeli verilecek.

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