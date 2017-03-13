Ben Arfa'ya izin çıktı!

Ben Arfa'ya izin çıktı!

Fransız yıldız hatem Ben Arfa'yı sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katan PSG, oyuncunun kulüpten ayrılmasına izin verdi. İtalyanlar'ın iki büyük kulübü Roma ve Milan, Ben Arfa'yı transfer etmek için çalışmalara başladı.
Galatasaray'da bir istifa daha!

Galatasaray'da bir istifa daha!

Taraftardan sorumlu yönetici Alper Narman, Antalya’daki olaylar sonrasında eleştirilince görevi bırakmak istedi. Ancak başkan Özbek, Nasuhi Sezgin’den sonra bunun yanlış yorumlanacağını belirtip, Narman’ı kalmaya ikna etti.
Yeni Pogba'ya yakın takip!

Yeni Pogba'ya yakın takip!

Fenerbahçe’de devre arası döneminde boş geçen transfer dönemi sonrası çalışmalar erken başladı.
Simon Deli bombası!

Simon Deli bombası!

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Transfer 40 milyon euroya bitiyor!

Transfer 40 milyon euroya bitiyor!

Gelecek sezon için güçlü ve Avrupa'yı sallayacak bir kadro kurmayı plânlayan ve Çinli Suning Grubu'nun himayesine giren Inter, ilk bombasını patlatmak üzere.
Grosskreutz'u döven Türk çıktı!

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Fenerbahçe'yi yıkan haber!

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Osmanlıspor maçını tamamlayamayan Danimarkalı yıldız, bu haftaki Aytemiz Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek.

Portekiz basını Beşiktaş'ın yeni hocasını açıkladı!

Portekiz'ins saygın gazetelerinden biri olan O Jogo, tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus'un önümüzdeki sezon Beşiktaş'ı çalıştıracağını ifade etti.

Portekiz basını Beşiktaşın yeni hocasını açıkladı!

Portekiz'in ünlü O Jogo gazetesinin haberine göre siyah beyazlı ekip, gelecek sezon için takımın başına Jorge Jesus'u getirmek istiyor. Beşiktaş'ın Jesus'a yıllık 6 milyon Euro önerdiği iddia ediliyor.

Haberde Şenol Güneş'in sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği ve Beşiktaş yönetiminin de onun yerine Jesus'u düşündüğü kaydedildi.

Şu anda Sporting CP'yi çalıştıran 62 yaşındaki teknik adam burada yıllık 4 milyon Euro kazanıyor.

Jesus, Benfica'yı çalıştırdığı dönemde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

Quaresma'ya ceza geliyor!

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Lens'ten flaş açıklama! Beşiktaş...

Lens'ten flaş açıklama! Beşiktaş...


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Portekiz basını Beşiktaşın yeni hocasını açıkladı!

Portekiz basını Beşiktaş'ın yeni hocasını açıkladı!

Portekiz'ins saygın gazetelerinden biri olan O Jogo, tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus'un önümüzdeki sezon Beşiktaş'ı çalıştıracağını ifade etti.
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Quaresma'ya ceza geliyor!

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Lensten flaş açıklama! Beşiktaş...

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Yunan basınının gündeminde o var!

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