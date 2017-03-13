Portekiz basını Beşiktaşın yeni hocasını açıkladı!

Portekiz'ins saygın gazetelerinden biri olan O Jogo, tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus'un önümüzdeki sezon Beşiktaş'ı çalıştıracağını ifade etti.

Portekiz'in ünlü O Jogo gazetesinin haberine göre siyah beyazlı ekip, gelecek sezon için takımın başına Jorge Jesus'u getirmek istiyor. Beşiktaş'ın Jesus'a yıllık 6 milyon Euro önerdiği iddia ediliyor.

Haberde Şenol Güneş'in sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği ve Beşiktaş yönetiminin de onun yerine Jesus'u düşündüğü kaydedildi.

Şu anda Sporting CP'yi çalıştıran 62 yaşındaki teknik adam burada yıllık 4 milyon Euro kazanıyor.

Jesus, Benfica'yı çalıştırdığı dönemde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.