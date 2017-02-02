Polis Agüeronun evini bastı! Neler çıktı neler!

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Agüero ülkesi Arjantin'de büyükannesinin evine yapılan baskınla sarsıldı.

Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldız forveti Sergio Agüero, polisin yaptığı baskın ile sarsıldı. Agüero'nun Arjantin'de yaşayan büyükannesinin evine polis tarafından yapılan baskında 200 gram marijuana, haplar, ruhsatsız silahlar ve telefonlar ele geçirildi.

Büyükanne gözaltında

Yakalanan yasadışı hap, marijuana ve ruhsatsız silahların büyükanneye ait olmadığı aile üyelerinden suç geçmişi bulunan birinin olduğu savunulsa da Arjantin polisi ikna olmadı ve büyükanneyi gözaltına aldı.