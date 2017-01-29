Poldiden F.Bahçelileri çıldırtan paylaşım!

Poldi'den F.Bahçelileri çıldırtan paylaşım!
Kayserispor-Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray'ın yıldızı Lukas Podolski de Fenerbahçeliler'i kızdıracak bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, 4-1'lik skorla sona eren Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından twitter'dan paylaşımda bulundu.
Ezeli rakiplerinin aldığı yenilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Podolski, ezeli rakiplerini kızdıracak ifadeler kullandı. Podolski, "Güray'dan buzzer-beater. Ne harika bir gol, pastırmanın gücü" yazıp, mesajının içine basketbol topu ve futbol topu ikonları koydu.
Podolski'nin bu paylaşımı Galatasaraylılar'ın beğenisini alırken, Fenerbahçeliler'den tepki gördü.
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