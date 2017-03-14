Pogbaya büyük tepki!

İngiltere FA Cup'ta Chelsea, Manchester United'ı N'Golo Kante'nin golüyle 1-0 mağlup edip adını yarı finale yazdırırken, Kırmızı Şeytanlar'da eleştiriler Fransız orta saha Paul Pogba'nın üstünde toplandı.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Chelsea, en yakın rakibi Tottenham'a 10 puan fark atarken, FA Cup'ta da Manchester United'ı N'Golo Kante'nin golüyle mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

Fransız orta saha 51. dakikada uzaktan attığı güzel golle takımının galibiyetinde büyük pay sahibi olurken, mevkidaşı Manchester United'ın Fransız yıldızı Pogba ise tüm futbol kamuoyundan tepki gördü. Kante'nin golünde, rakibinin önünü kapayamayan ve vurdumduymaz bir savunma anlayışında olan Pogba'ya Manchester United taraftarı ateş püskürdü.

"Neredesin Pogba?" başlıkları İngiliz medyasında görülürken, Fransız yıldızın 105 milyon euroluk bonservis bedeli yine ön plana çıkarıldı.

Lampard da eleştirdi

Chelsea'nin efsane orta sahası Frank Lampard da, N'Golo Kante'yi şu anda dünyanın en formda orta sahası olarak nitelerken, Pogba'nın ise 105 milyon euroluk bonservis bedeli altında ezildiğini söyledi.

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