Pogba Süper Ligde! İmzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, devre arası transfer döneminde Florentin Pogba ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Devre arasında transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, transferin son gününde Saint-Étienne'den Florentin Pogba'yı kadrosuna kattı. Kırmızı-Siyahlı ekip, 27 yaşındaki stoper ile 1,5 yıllık anlaşmaya sözleşme imzaladı. Gine doğumlu oyuncu daha önce Celta ve Sedan kulüplerinin formasını da giydi ve 3 kez Fransa U20 Milli Takımı, 20 kez de Gine A Milli Takımında şans buldu.