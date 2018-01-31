5 aylık macera son buldu

5 aylık macera son buldu

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yıldız oyuncu Samir Nasri'nin sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.
Demba Ba resmen açıklandı

Demba Ba resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Senegalli forvet Demba Ba'yı kadrosuna dahil etti.
Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor'da forma giyen Volkan Şen ile 6 aylığına sözleşme imzaladı.
Göztepe'den bir bomba daha

Göztepe'den bir bomba daha

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilya temsilcisi Gremio'dan savunma oyuncusu Wallace Reis Silva'yı kadrosuna dahil etti.
Tüm sezona bedel kritik viraja giriliyor

Tüm sezona bedel kritik viraja giriliyor

Beşiktaş önümüzdeki 24 gün içinde Türkiye Kupası, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç oynayacak. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda alacağı sonuçlarla üç kulvarda doludizgin koşabilir veya bazılarını kaybedebilir.
Kocaman'ın vazgeçilmezi oldu

Kocaman'ın vazgeçilmezi oldu

Trabzonspor deplasmanında Fenerbahçe'ye kritik bir gol armağan eden Josef de Souza, takımına katkı sunmayı sürdürüyor.
Jahovic imzaladı

Jahovic imzaladı

Atiker Konyaspor, Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
F.Bahçe istedi, imzayı attı

F.Bahçe istedi, imzayı attı

West Bromwich, Liverpool'dan Daniel Sturridge'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Pogba Süper Lig'de! İmzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, devre arası transfer döneminde Florentin Pogba ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Pogba Süper Ligde! İmzayı attı

Devre arasında transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, transferin son gününde Saint-Étienne'den Florentin Pogba'yı kadrosuna kattı. Kırmızı-Siyahlı ekip, 27 yaşındaki stoper ile 1,5 yıllık anlaşmaya sözleşme imzaladı. Gine doğumlu oyuncu daha önce Celta ve Sedan kulüplerinin formasını da giydi ve 3 kez Fransa U20 Milli Takımı, 20 kez de Gine A Milli Takımında şans buldu.

Sessegnon imzayı attı

Sessegnon imzayı attı

'Annem hasta' diyerek gitti, 82 gündür kayıp!

'Annem hasta' diyerek gitti, 82 gündür kayıp!

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2 dakika oynadı, 3 talibi var


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Pogba Süper Ligde! İmzayı attı

Pogba Süper Lig'de! İmzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, devre arası transfer döneminde Florentin Pogba ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sessegnon imzayı attı

Sessegnon imzayı attı

Gençlerbirliği, forvet hattını Sessegnon ile güçlendirdi. Başkent temsilcisi Beninli oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Annem hasta diyerek gitti, 82 gündür kayıp!

'Annem hasta' diyerek gitti, 82 gündür kayıp!

Gençlerbirliği'nde Tokelo Rantie'nin Başkan Murat Cavcav yönetiminden rahatsız olduğu ve bu nedenle kaçtığı iddia edildi. Merhum Başkan İlhan Cavcav, 2 milyon 200 bin euroya Emmanuel Adebayor'u almayıp, 550 bin euro ya Rantie'yi transfer etmişti.
2 dakika oynadı, 3 talibi var

2 dakika oynadı, 3 talibi var

Beşiktaş'ta bu sezon Süper Lig'de sadece 2 dakika forma şansı bulabilen Mustafa Pektemek'e, ara transfer dönemi öncesinde Süper Lig'den 3 talip çıktı.
Ümit Özat Eljif için Fenerbahçenin kapısını çaldı

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Ligde kötü günler geçiren ve devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas için harekete geçecek.
3. hafta kovdular, şimdi yine geri aldılar!

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Şu anda Hırvatistan ekibi Rijeka'da forma giyen Kulusic, eski hocası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'a Twitter üzerinden...
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