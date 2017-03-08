Podolskiye sert uyarı!

Sarı-Kırmızılı yönetim, Poldi’ye sezon sonuna kadar transferi hakkında tek bir açıklama bile yapmaması talimatını verdi.

Geçtiğimiz hafta Japonya’nın Vissel Kobe kulübüyle sezon sonu için anlaşan ve 3 yılda 15 milyon Euro kazanacak olan Lukas Podolski’ye, Galatasaray Yönetimi’nden sert bir uyarı geldi.

Alman futbolcunun özellikle dış basına sürekli röportaj vermesinden rahatsızlık duyan Sarı-Kırmızılı idareciler, “Artık takıma konsantre ol. Bir an önce eski formuna kavuşmaya bak. Transferin hakkında ne Türk medyasına ne de yabancı medyaya konuş. Kimseyi zor durumda bırakma. Sezon bitsin, istediğin açıklamaları yaparsın” uyarısı yaptı.