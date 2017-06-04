İlk hedef Dzeko!

İlk hedef Dzeko!

Mircea Lucescu’nun Zenit’ten ayrılmasının ardından takımın başına geçen Roberto Mancini, transfer listesini hazırlamaya başladı.
Volkan Demirel müjdeyi verdi

Volkan Demirel müjdeyi verdi

Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, “Bizim için iyi bir sezon geçmedi. Fenerbahçe’nin başarısı şampiyonluktur. Camiamızdan özür diliyoruz” dedi.
Valbuena'ya servet!

Valbuena'ya servet!

Fenerbahçe, yıldız futbolcunun işini bitirdi. Bu transferle ilgili henüz açıklama yapılmasa da Fransız basını, Valbuena’nın 3 yıl için 10 milyon Euro’dan fazla para alacağını iddia etti.
Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Stoper transferinde tek ayak üzerinde yakalanmamak için alternatif isimlerle de görüşen Beşiktaş Yönetimi, Kasımpaşa’da oynayan Titi’yi tekrar gündemine aldı.
RvP'den yine aynı bahane!

RvP'den yine aynı bahane!

Van Persie, sezonun son sınavı olan Adanaspor karşılaşması öncesi, “Kasığımda ağrılar var. Oynamam zor” diyerek idmanlara çıkmıyor. Advocaat’ın, öğrencisini İstanbul’da bırakması bekleniyor.
Önce Aboubakar, sonra Vida!

Önce Aboubakar, sonra Vida!

İlk olarak Portekiz’in yolunu tutan Beşiktaş’ın patronu, Aboubakar’ın bonservisi için Porto ile masaya otururken, bir sonraki satıştan pay ve 6 milyon Euro teklif etti. Ardından Hırvatistan’a geçen Orman, stoper Domagoj Vida ve menaceriyle bir araya geldi
Yıldız futbolcu için dev kapışma!

Yıldız futbolcu için dev kapışma!

Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki Fransız sol bek için Galatasaray, Fenerbahçe ve Liverpool yarışıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın tecrübeli futbolcuya 3 milyon Euro önereceği öğrenildi.
Transferde son dakika! Resmen açıklandı!

Transferde son dakika! Resmen açıklandı!

CAS, İspanyol ekibi Atletico Madrid'in transfer yasağını onayladığını açıkladı.

Podolski ve Bruma tribünlere girip taraftarlara veda etti!

İki yıldız, Konya galibiyeti sonrası tribünde taraftarların arasına girerek Galatasaray’a veda etti.

Podolski ve Bruma tribünlere girip taraftarlara veda etti!

90 dakika sonunda TT Stadyumu’nda çok ilginç görüntüler yaşandı. Vissel Kobe’ye transfer olan Podolski ve Leipzig’le anlaştığı ileri sürülen Bruma, kale arkasına giderek tribüne girdi.

Taraftarla kucaklaşan iki yıldız, onlarla fotoğraf çektirip bir anlamda Galatasaray’a veda etti. Daha önce benzeri yaşanmamış görüntüler ortaya çıkarken, Sarı-Kırmızılılar Poldi’ye de Bruma’ya da büyük ilgi gösterdi.

Taraftarla gerçekleşen kucaklaşma sonrası açıklama yapan isimlerden Podolski, Galatasaray camiasına teşekkür etti.

Bafetimbi Gomis'ten olay paylaşım!

Bafetimbi Gomis'ten olay paylaşım!

Bafetimbi Gomis'te sıcak gelişme! Haftaya İstanbul'da...

Bafetimbi Gomis'te sıcak gelişme! Haftaya İstanbul'da...

Yasin Öztekin'e sürpriz talip!

Yasin Öztekin'e sürpriz talip!


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Podolski ve Bruma tribünlere girip taraftarlara veda etti!

Podolski ve Bruma tribünlere girip taraftarlara veda etti!

İki yıldız, Konya galibiyeti sonrası tribünde taraftarların arasına girerek Galatasaray’a veda etti.
Bafetimbi Gomisten olay paylaşım!

Bafetimbi Gomis'ten olay paylaşım!

Cim Bom’un transferdeki 1 numarası Gomis, sosyal medya hesabından aslan fotoğrafı paylaşarak Galatasaray’a mesaj yolladı.
Bafetimbi Gomiste sıcak gelişme! Haftaya İstanbulda...

Bafetimbi Gomis'te sıcak gelişme! Haftaya İstanbul'da...

Galatasaray’ın yeni sezon öncesi ilk transferi olması beklenen Bafetimbi Gomis’te flaş gelişme... 31 yaşındaki Fransız golcünün menaceri Etienne Mendy, Sarı-Kırmızılı yöneticilerle son detayları görüşmek üzere haftaya İstanbul’a geliyor.
Yasin Öztekine sürpriz talip!

Yasin Öztekin'e sürpriz talip!

Samet Aybaba yönetiminde TFF 1.Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan Sivasspor, kadroda önemli değişime gidecek. Samet Aybaba, Galatasaray'dan Yasin Öztekin'i kadroda görmek istiyor.
Brumada son dakika gelişmesi

Bruma'da son dakika gelişmesi

Leipzig Sportif Direktörü Ralf Rangnick, Bruma transferini bitirmek için İstanbul'a geldi. Rangnick'in Bruma transferini noktalayarak yarın İstanbul'dan ayrılacağı öğrenildi.
Gael Clichy’ye servet!

Gael Clichy’ye servet!

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Beşiktaş ve Galatasaray onun peşinde!

Beşiktaş ve Galatasaray onun peşinde!

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"Sözleşmem bitti, neden idmana çıkıyorum?"

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Galatasaray'da veda zamanı!

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Sabri Sarıoğlu'nda flaş gelişme!

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