Podolski ve Bruma tribünlere girip taraftarlara veda etti!

İki yıldız, Konya galibiyeti sonrası tribünde taraftarların arasına girerek Galatasaray’a veda etti.

90 dakika sonunda TT Stadyumu’nda çok ilginç görüntüler yaşandı. Vissel Kobe’ye transfer olan Podolski ve Leipzig’le anlaştığı ileri sürülen Bruma, kale arkasına giderek tribüne girdi.

Taraftarla kucaklaşan iki yıldız, onlarla fotoğraf çektirip bir anlamda Galatasaray’a veda etti. Daha önce benzeri yaşanmamış görüntüler ortaya çıkarken, Sarı-Kırmızılılar Poldi’ye de Bruma’ya da büyük ilgi gösterdi.

Taraftarla gerçekleşen kucaklaşma sonrası açıklama yapan isimlerden Podolski, Galatasaray camiasına teşekkür etti.