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Podolski ile prensip anlaşmasına varıldı!

Uzun süre ismi Japonya'nın Vissel Kobe kulübü ile anılan Galatasaraylı Lukas Podolski ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Podolski ile prensip anlaşmasına varıldı!

Galatasaray'ın son dakikada Japon kulübü Vissel Kobe'ye satmaktan vazgeçtiği Lukas Podolski için alınan karar öğrenildi.

Önceki gün Galatasaray Sportif AŞ üyesi Levent Nazifoğlu'nun, "Podolski ile yıl sonuna kadar devam edeceğiz. Sezon sonunda yeni bir değerlendirme yapabiliriz. Sözleşmesi sezon sonunda bitmiyor ama ona özel bir şeyler yapacağız" sözleri yaz döneminde Alman futbolcuyla yeni bir mukavele imzalanacağı şeklinde yorumlansa da işin aslının öyle olmadığı belirlendi.

Aslında Galatasaray, Vissel Kobe ve Lukas Podolski arasında süren pazarlıklarda son noktaya gelinmişti. Ara transfer döneminde istediği gibi bir forvet bulamayan sarı-kırmızılılar bu transfere biraz gönülsüz yaklaştı. Bu ortamda hem Lukas Podolski'nin hem de Japon kulübünün iyi niyeti problemi bir anda ortadan kaldırdı.

5 milyon euroya anlaştılar

Yönetim karşı tarafın Podolski'nin 3 ay rötarlı gelmesine yeşil ışık yakınca 7 milyon euroluk bonservis ısrarından vazgeçti, 5 milyon euroya lig sonunda bu transferin gerçekleşebileceğini iletti. Böylece taraflar yaz dönemi için prensip anlaşmasına vardılar.

Galatasaraylı yöneticiler özellikle Podolski'yi takdir ederek, "İyi bir teklif almasına rağmen kendisine ihtiyacımız olduğunu gördü ve gitmedi. Podolski'nin bu iyi niyetine bir karşılık vermek zorundaydık. Burada Japon kulübü de centilmence hareket etti. Sonuçta da Podolski Galatasaray'da kaldı. Şampiyonluk yolunda Podolski'ye ihtiyacımız vardı" dediler.

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Milliyet

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