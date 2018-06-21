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"Pılını pırtını topla ve defol"

F.BAHÇE’DE yönetimin değişmesinden sonra herkes işine devam ederken, Müjdat Yetkiner’in neden kovulduğunun perde arkası aydınlandı.

Pılını pırtını topla ve defol

Akşam’ın ulaştığı bilgilere göre gelişmeler şöyle: 5 Haziran Salı günü yapılan alt yapı seçmelerinde Müjdat Yetkiner velilerin ve çocukların bulunduğu ortamda yeni başkan Ali Koç’a ağıza alınmayacak küfürler etti. Bu sırada orada bulunan yeni yönetime seçilen 2 kişi de Müjdat Yetkiner’in sözlerini kulaklarıyla duyup, şok oldular. Ve o günün akşamı olup bitenlerden Ali Koç’u haberdar ettiler.

PILINI PIRTINI TOPLA VE DEFOL!

Koç da ertesi gün bizzat Müjdat Yetkiner’i arayarak, “Pılını pırtını toplayıp, tesisleri terk et” diye talimat verdi. Yetkiner’in cevabı, “Zaten bırakacaktım. Sorun değil” şeklinde oldu. Yetkiner ardından mesai arkadaşları Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş’ı da alarak seçimi kaybeden Başkan Aziz Yıldırım’ın evine ziyarete gittiler. Yıldırım’la olup bitenleri paylaşan 3 antrenör, “Biz görevi bırakacağız” dediler. Yıldırım da, “Siz bilirsiniz” diyerek onları uğurladı.

GÖRÜŞME SONRASI KARAR DEĞİŞTİ

Müjdat Yetkiner bu şekilde Fenerbahçe ile yollarını ayırdı. Ancak daha sonra yönetimle görüşen Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş göreve devam etti. Bu olaydan büyük bir rahatsıtzlık duyan Müjdat Yetkiner, Kemalettin ve Saffet’i defalarca telefonla aradı ancak ulaşamadı. İki futbol adamı da Yetkiner’in telefonlarına çıkmadı, geri dönmedi. Kendini aldatılmış hisseden Müjdat Yetkiner’in de yakın çevresine olaydan duyduğu kızgınlığı dile getirdiği ve eski mesai arkadaşlarına sitem ettiği belirtiliyor.

BAŞKANA KÜFÜRLERİ BELGELİ

İŞ akdinin feshedildiğini Müjdat Yetkiner’e Kadıköy 4. Noterliği aracılığıyla ulaştırıldı. Fenerbahçe Futbol A.Ş Vekili Av. Sevra Kulaksız tarafından imza edilen yazıda şu ifadeler yer aldı: Tesislerde personel önünde, orada bulunan sporcu velileri, spor okulları yetkilileri ile tartıştığınız, bu sırada görev tanımınıza uymayacak kabalıkta konuştuğunuz tespit edilmiştir. Velilerin duyacağı şekilde Başkan ve yöneticilere sinkaflı kelimeler sarf ettiğiniz bilgisi 5 Haziran akşamı sözlü olarak iletilmiştir. Araştırmada ve tanıkların ifadesinde bahsi geçen eylemlerde bulunduğunuz tespit edilmiştir. Bu nedenle iş akdiniz 11 Haziran itibariyle 4857 sayılı kanunun 25.ll Maddesi b, d ve e bentlerince haklı sebeplerle feshedilmiştir.

İŞTE O MADDE

İŞ Kanunu’nun 25-ll maddesi b, d ve e bentleri:

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması. d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması. e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması erken fesih sebebidir.

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Akşam

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