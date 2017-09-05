Pierre Webo imzayı atıyor

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve yeniden eski takımına dönmesi gündemde olan Pierre Webo'nun Gazişehir Gaziantep ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Son dönemde Fenerbahçe ile ismi sık sık anılan ve Gençlerbirliği maçını tribünden takip eden Kamerunlu golcü futbolcu Pierre Webo'nun TFF 1.Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ile prensip anlaşmasına vardığı ve sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Ülkemizde Osmanlıspor, Başakşehir ve Fenerbahçe formaları giyen tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile temaslarından sonuç alamamasından dolayı kararını Gaziantep ekibinden yana kullandığı ifade edildi.

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