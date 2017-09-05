İşte Galatasaray'ın 3. forveti

İşte Galatasaray'ın 3. forveti

Avrupa hayallerini gerçekleştiremeyen Sinan Gümüş, Galatasaray’ın üçüncü golcüsü olacak. Tudor ve Ergün, genç futbolcuyu yeniden kazanmak için adeta terapiye aldı. Sinan da tam konsantrasyonla çalışacağının sözünü verdi.
Pierre Webo imzayı atıyor

Pierre Webo imzayı atıyor

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve yeniden eski takımına dönmesi gündemde olan Pierre Webo'nun Gazişehir Gaziantep ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Tomas Hubocan bombası

Tomas Hubocan bombası

Trabzponspor, Durica, Bero ve Kucka’dan sonra 4. Slovak oyuncuyu da kadrosuna katmak üzere. Marsilya'nın 31 yaşındaki stoper için yapılan teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de barış harekatı

Fenerbahçe'de barış harekatı

Avrupa’dan elenip, sezona da kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe’de yönetim, Ülker Stadı’ndaki Başakşehir karşılaşması öncesi düğmeye bastı. Seyirciyi tribüne çekmek isteyen Kanarya, bu mücadelede 40 bini bulmak istiyor.
Fransızlar şokta!

Fransızlar şokta!

2018 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nda lider Fransa’nın yaşadığı Lüksemburg faciasının etkisi sürüyor. Fransız futbolseverler, ilk 11 değeri 506 milyon Euro olan milli takımlarının, sadece 29 bin Euro’luk rakibe karşı puan kaybı yaşamasına inanamıyor.
Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Genç oyunculara yaptığı yatırımla ön plana çıkan ve kısa sürede bunu saha içi başarıya da çeviren Monaco'nun genç yıldızlarının talipleri bitmiyor. Son hedef Thomas Lemar.
Moussa Sow müjdesi

Moussa Sow müjdesi

Kanat-forvet arayan Fenerbahçe yönetimi, eski oyuncusu Moussa Sow'la yeniden temasa geçti. Sow'un Al Ahli idarecilerini ikna etmek için düğmeye bastığı, transferde son pürüzlerin kaldığı belirtildi.
Trabzonspor bu haberle yıkıldı

Trabzonspor bu haberle yıkıldı

İtalyan devi Inter, Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği Moussa Sissoko için Tottenham'la görüşmelere başladı.

Pierre Webo imzayı atıyor

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve yeniden eski takımına dönmesi gündemde olan Pierre Webo'nun Gazişehir Gaziantep ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Pierre Webo imzayı atıyor

Son dönemde Fenerbahçe ile ismi sık sık anılan ve Gençlerbirliği maçını tribünden takip eden Kamerunlu golcü futbolcu Pierre Webo'nun TFF 1.Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ile prensip anlaşmasına vardığı ve sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Ülkemizde Osmanlıspor, Başakşehir ve Fenerbahçe formaları giyen tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile temaslarından sonuç alamamasından dolayı kararını Gaziantep ekibinden yana kullandığı ifade edildi.

Robinho resmi hesabından Çaykur Rizespor'u açıkladı

Robinho resmi hesabından Çaykur Rizespor'u açıkladı


"Ligden çekilmeyi düşünüyoruz"

İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı

İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı


 

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Pierre Webo imzayı atıyor

Pierre Webo imzayı atıyor

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve yeniden eski takımına dönmesi gündemde olan Pierre Webo'nun Gazişehir Gaziantep ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Robinho resmi hesabından Çaykur Rizesporu açıkladı

Robinho resmi hesabından Çaykur Rizespor'u açıkladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un teknik direktörü Hikmet Karaman, Brezilyalı futbolcu Robinho’nun belli şartlarla yeşil-mavili takıma gelmeyi kabul ettiğini söylemişti. Ancak Brezilyalı yıldız Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Karadeniz ek
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