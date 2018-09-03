Phillip Cocunun 3 maç kredisi kaldı

Büyük umutlarla gelen Cocu, F.Bahçe’nin tarihindeki en kötü başlangıcına imza attı. Oynattığı oyun ve tercihleri hocanın koltuğunu erken salladı. Konya, Beşiktaş, Zagreb maçları kaderini belirleyecek.

F.BAHÇE’DE bir defter erkenden kapanabilir. Başkan Ali Koç’un felsefe değişikliği için takımın başına getirdiği Phillip Cocu, kredisini erken tüketmeye başladı. Benfica’ya turun verilmesi alışma ve uyum sürecine bağlanılmıştı ancak hocanın ligdeki tercihleri camiada da tartışmalara yol açtı. Ligde üst üste 3 kez mağlup olup F.Bahçe tarihinin en kötü başlangıcına imza atan Cocu için kader haftaları. Hollandalı hocanın son 3 kredisi kaldı. Phillip Cocu, Konya karşılaşmasını çıkış olarak görüyor ancak Beşiktaş derbisi de yakın tarihte. Sistemini bu maça kadar oturtamazsa geç kalmış olacak.

TANIYAN HOCA

Üstelik peşine Zagreb maçı da 3 gün sonrasında. Üst üste gelecek kötü skorlar onun Türkiye macerasını erken tamamlamasına sebep olacak. Sarı-Lacivertliler, ligin henüz başındayken Cocu’nun biletini kesmek istemiyor ancak uzun maraton düşünülerek yola ligi tanıyan bir hocayla devam etmeyi daha mantıklı görüyorlar.

Akşam