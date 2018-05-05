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PFDK, Beşiktaşın cezasını açıkladı

İŞTE O AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 05.05.2018 tarih ve 77 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin; 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle; müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. Maddesi ve FDT'nin 46/1. Maddesi uyarınca;

1- (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

2-TÜRKİYE KUPASI'NDAN İHRAÇ EDİLMESİNE,

3-TAKİP EDEN SEZON TÜRKİYE KUPASI'NA ALINMAMASINA,

4-2017 - 2018 SEZONU TÜRKİYE KUPASI'NIN TİCARİ HAKLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN DAĞITIMINDAN KAYNAKLANAN ÖDÜLLERİN İADESİNE,

Karar verilmiştir.

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