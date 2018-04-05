Pepin transfer listesinin en tepesinde Fenerbahçeli yıldız var

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.

Pep'in transfer listesinin en tepesinde Fenerbahçeli yıldız var

Alman basını F.Bahçeli Eljif Elmas’ın, M.City’nin hocası Guardiola’nın hazırladığı 18 yaşında transfer edilecek oyuncular listesinde ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Pepin transfer listesinin en tepesinde Fenerbahçeli yıldız var

BİLD Spor, “F.Bahçeli Eljif Elmas’ı Manchester City ve B.Dortmund transfer etmek istiyor” şeklinde bir haber yazmıştı. O günden itibaren Alman basınında bu oyuncuyla ilgili iddialar bitmiyor. Alman gazetelerinde dün bu konuda yine önemli haberler vardı. F.Bahçe’nin genç yıldız adayının Avrupa’nın gözdeleri arasında yer aldığını vurgulayan Alman basını, M. City hocasının ilk tercihinin de Elmas olduğunu duyurdu.

2022 YILINA KADAR

Ünlü teknik adam Guardiola’nın her yaş grubundan oluşturduğu bir transfer listesi bulunduğunu ve bu listede Elmas’ın 18 yaş grubunun ilk sırasında yer aldığı da belirtildi.  Gazeteler, Dortmund’un da renklerine katmak için çalıştığı Makedon oyuncuya ulaşmanın imkansız olduğunu, bu yaz döneminde çetin bir rekabet yaşanacağını da öne sürdü. F.Bahçe ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Elmas ilk yarıda A takıma kadar yükselmesine rağmen son dönemde forma şansı bulamamaya başlamıştı.

50 milyon liralık fiyasko

50 milyon liralık fiyasko

Ali Koç seçilirse iki dünyaca ünlü ismi getirecek

Ali Koç seçilirse iki dünyaca ünlü ismi getirecek

Mario Balotelli Süper Lig devine

Mario Balotelli Süper Lig devine


 

Akşam

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
50 milyon liralık fiyasko

50 milyon liralık fiyasko

Teknik direktör Kocaman, 'Sahada istediğimi yapamıyor' diyerek 11'den kestiği Valbuena'yı Kayseri'de oyuna bile almadı. Fransız star son olarak Galatasaray derbisinde 14 dakika oynadı.
Ali Koç seçilirse iki dünyaca ünlü ismi getirecek

Ali Koç seçilirse iki dünyaca ünlü ismi getirecek

Fenerahçe başkan adayı Ali Koç, İstanbul’da Löw ile görüştü. Koç seçilirse Mesut Özil‘le birlikte Alman hoca da gelecek.
Pepin transfer listesinin en tepesinde Fenerbahçeli yıldız var

Pep'in transfer listesinin en tepesinde Fenerbahçeli yıldız var

Alman basını F.Bahçeli Eljif Elmas’ın, M.City’nin hocası Guardiola’nın hazırladığı 18 yaşında transfer edilecek oyuncular listesinde ilk sırada yer aldığını bildirdi.
Mario Balotelli Süper Lig devine

Mario Balotelli Süper Lig devine

Gelecek sezon daha güçlü bir kadro hedefleyen Fenerbahçe'de hedef, kiralık olarak oynayan Janssen yerine Balotelli.
Soyunma odasında şampiyonluk konuşması

Soyunma odasında şampiyonluk konuşması

ZORLU Kayseri deplasmanını 5-0’lık skorla geçen F.Bahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın morali yerine geldi.

Ali Koç İstanbulda dünyaca ünlü teknik adamla görüştü

Ali Koç İstanbul'da dünyaca ünlü teknik adamla görüştü

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç'un seçimleri kazanması halinde takımın başına Joachim Löw'ü geçirmeyi planladığı ve ilk görüşmenin gerçekleştiği iddia edildi.
Herkes sevinç yumağı oldu, onun kılı kıpırdamadı

Herkes sevinç yumağı oldu, onun kılı kıpırdamadı

Kayserispor maçının 3. golünde sevinç yumağı olan Fenerbahçeli futbolcular, Valbuena'yı yanında göremedi.
Fenerbahçe, Kayserisporu evinde paramparça etti

Fenerbahçe, Kayserispor'u evinde paramparça etti

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu.
Aykut Kocaman göreve devam edecek mi? Açıkladı

Aykut Kocaman göreve devam edecek mi? Açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, başkan Aziz Yıldırım'ın "Seçilirsem Aykut Kocaman ile devam edeceğim" sözleri üzerine flaş bir açıklama yaptı.
Beklenmedik karar! Gönderelim gitsin

Beklenmedik karar! 'Gönderelim gitsin'

Fenerbahçe'de sezon sonunda 6 yıldız futbolcuyla yollar ayrılacak.
Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar

"Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Golcü futbolcu...
Kendimi affettireceğim

"Kendimi affettireceğim"

Fenerbahçe’nin bu sezonki müzmin sakatı Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremedi....
Sow umutla bekliyor

Sow umutla bekliyor

Tecrübeli forvet, ara transfer döneminde Türkiye’ye dönme konusunda umutlu....
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, oyuncularıyla derbi öncesinde son bir toplantı yaptı....
Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Aykut Kocaman, sezon başında acılı bir süreç yaşadıklarını söyleyerek, “Bu süreçte ağır eleştiriler aldık. Yaşananlardan ders çıkardık....