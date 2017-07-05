Pepeden Türkçe mesaj: Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı

Beşiktaş'ın transfer ettiği dünyaca ünlü yıldız Pepe, Vodafone Park'ta resmi sözleşmeye imza attı. Formayı giymek için sabırsızlandığını belirten Portekizli oyuncu, "Buraya kupalar kazanmak için geldim. Taraftar hırsımı görecek" dedi.

Beşiktaş'ın transfer ettiği dünyaca ünlü yıldız Pepe, Vodafone Park'ta resmi sözleşmeye imza attı, taraftara mesaj gönderdi.

Siyah Beyazlı kulübe imza attığı için çok mutlu olduğunu belirten Pepe, "İngiltere, Fransa ce İtalya'dan da teklifler vardı ama taraftarın ilgisinden ötürü Beşiktaş'ı seçtim" dedi.

Önce BJK TV'ye konuşan, daha sonra ise basın mensuplarının karşısına çıkan yıldız oyuncunun yanında başkan Fikret Orman da yer aldı.

Baısn toplantılarında yapılan açıklamalar şu şekilde:

Pepe'nin BJK TV'deki açıklamaları:

"Taraftarın ilgisi Beşiktaş'ı seçmemi sağladı"

Beşiktaş'ta olmaktan dolayı çok mutluyum. Umuyorum ki Beşiktaş taraftarına mutluluklar yaşatabilirim. Beşiktaş taraftarlarının sosyal medyada attığı mesajlar kararımda etkili oldu. Kulüple aramda kan bağı oluştu.İmzalar ve Kartal Pençesi'nden sonra rahatladım. İngiltere, İtalya ve Fransa'dan teklifler vardı. Ben Beşiktaş'ı seçtim. Porto'dayken Quaresma bana çok gol attırmıştı. Eskiye dayanan bir geçmişimiz var. Konfederasyon Kupası'nda kendisinden bilgi aldım. Beşiktaş formasını giymek için sabırsızlanıyorum. Formasını giydiğim takım için sahada her şeyimi veririm. Beşiktaş için de böyle olacak.

Pepe'den Türkçe mesaj: Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı.

Stat içindeki genel basın toplantısında yapılan açıklamalar:

Fikret Orman:

"Asil kulüp Beşiktaş'a Pepe'yi akzandırdığımız için mutluyuz"

Taraftarımız Pepe'yi çok istiyordu. Onları mutlu ettiğimiz için biz de çok mutluyuz. Hoş geldin Pepe. Burada mutlu günler yaşayacağız, bundan emin olabilirsin. Beşiktaş çok güzel, asil bir kulüptür.

"Cristiano Ronaldo da gelebilir!"

(Pepe, Ricardo Quaresma, Cristiano Ronaldo fotoğraflarının sorulması üzerine) Ronaldo bu sene bile gelebilir (Gülerek)

Pepe çok önemli bir karakter, önemli bir oyuncu... Burada tevazu göstermeyeceğim, Beşiktaş da dünya kulübü... Pepe gibi bir oyuncuyu kulübe kazandırdığımız için mutluyuz. Bizim amacımız Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir takım kurabilmek.

Ülkemizde bazen tatsız olaylar yaşadık. Terör olayları maalesef her yerde oluyor. Burası güvenli bir ülke...

Pepe:

"Formayı giymek için sabırsızlanıyorum"

Başkan, ikinci başkan ve bütün Beşiktaş yönetimi çok uğraştılar bu transfer için... Aileme gösterdikleri ilgi için de ayrı teşekkür ediyorum onlara. Bugünden itibaren kendimi Beşiktaş ailesinin bir parçası olarak görüyorum. Bir an önce Beşiktaş formasını giyip, taraftarın ilgisine cevap vermek istiyorum. Çok teşekkürler...

"Kartal Pençesi'ni biliyordum"

Quaresma'yla Porto'dan tanışıklığımız var. Milli Takım'da çok iyi bir arkadaş grubumuz var. Ronaldo'yla da Sporting Lizbon'dan tanıyoruz birbirimizi... Hatta Quaresma'yla 'Kartal Pençesi'ni de ayrı olarak konuşmuştuk.

"Şu an iyi durumdayım"

Kendimiz fiziklsel olaral çok güçlü ve iyi hissediyorum. şili maçında oynayamadım, penaltılarda kaybettik. Yeni sezon için kısa bir tatilden sonra burada olacağım. Hep beraber yeni bir başlangıç için burada olmak istiyorum.

"Gelmemin sebebi taraftarın ilgisi"

Real Madrid'de 10 mükemmel sene geçirdim. İki kızım da Madrit'te doğdu. 3 lig, 3 de Şampiyonlar Ligi kupası kazandım. Taraftarı da çok sevdim. Beşiktaş'a gelmemin sebebi taraftarın ve yönetimin yoğun ilgisiydi.

"Hırsımı göreceksiniz"

Büyük maçları oynamayı severim. Hırsımı bu maçlarda da göstereceğimi göreceksiniz.

Önceden de söylediğim gibi karar vermem çok kolay oldu. Gelen binlerce mesaj kararımı kolaylaştırdı. Gerçekten çok mutluyum.

"Şenol Güneş'i Quaresma anlattı"

Geçen sene Quaresma'yla bazı Beşiktaş maçlarını izlemiştim. Onun da anlattığı kadarıyla hocamız çok iyi bir insan. Ben kupa kazanmak için buradayım. Beşiktaş'ın kupa kazanacağına inanmasam burada olmazdım.

"Agresifim ama fişlendim"

İstatistikler doğruyu söyler. Getafe maçında bir olay oldu (10 maç ceza aldığı) bunun için çok yargılandım. Adeta fişlendim. İkili mücadelelerde agresif bir oyuncuyum. Oyun karakterimi hiç değiştirmedim. Rakiplere gol attırmamak için sonuna kadar mücadele ederim.