F.Bahçe'ye transferde kötü haber!

F.Bahçe'ye transferde kötü haber!

Galatasaray'a Bafetimbi Gomis transferinde mağlup olan Marsilya, şimdi de Fenerbahçe'nin istediği belirtilen Carlos Bacca'ya kanca attı. Fransızların önerdiği rakam 20 milyon euro.
İtalyan devleri peşini bırakmıyor!

İtalyan devleri peşini bırakmıyor!

Siyah-Beyazlılar, Tolgay Arslan’ın sözleşmesini uzatmak isterken, Çizme’nin önde gelen ekiplerinden Roma, Milan, İnter ve Napoli, yıldız futbolcu için kulübün kapısını çaldı.
Sneijder'de son dakika gelişmesi!

Sneijder'de son dakika gelişmesi!

Galatasaray'daki geleceği bugün belli olması beklenen Wesley Sneijder ile başkan Dursun Özbek arasında ilk görüşme gerçekleşti. Bu görüşmeden hiçbir sonuç çıkmazken 2. toplantının ertelendiği öğrenildi.
Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Yunan Kulübü Olympiakos, Fenerbahçe'den Emmanuel Emenike'yi transfer ettiğini açıkladı.
Babel bu kareyi paylaşıp sildi!

Babel bu kareyi paylaşıp sildi!

Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel, önce Pepe ile olan eski bir fotoğrafını paylaşıp sonra kaldırdı.
Emenike giderayak neler söyledi?

Emenike giderayak neler söyledi?

Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'a transfer olan Emenike Atina'ya giderken Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
Kriz çözüldü

Kriz çözüldü

Theo Bongonda, Kamil Ahmet Çörekçi gibi oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor'da Onazi krizi de çözüldü.
Dani Alves'te flaş gelişme

Dani Alves'te flaş gelişme

Juventus, Dani Alves'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Pepe'den sonra bir bomba daha!

Pepe transferinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta bu kez rota Wilfried Bony.

Pepeden sonra bir bomba daha!

Beşiktaş'ta Fikret Orman, Pepe transferi sonrası bir transfer bombası daha patlatmaya hazırlanıyor. Aboubakar'ın durumunun henüz netlik kazanmaması nedeniyle forvet bölgesine transfer yapmayı düşünen yönetim Manchester City'den Wilfried Bony'yi gündemine aldı.

Kadrosunu forvet transferiyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Manchester City'de şans bulamayan Wilfried Bony'yi gündemine aldı. Siyah Beyazlılar, City'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

2 sezon önce Swansea'den 32 milyon Euro karşılığında Manchester City'ye transfer olan ancak bekleneni veremediği için geçen sezon Stoke City'ye kiralık olarak verilen Bony'nin bonservisi el yakıyor. 20 milyon Euro olduğu iddia edilen bonservis bedeli nedeniyle Beşiktaş'ın kiralama formülünü devreye sokması bekleniyor.

OLAY! Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş'a!

OLAY! Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş'a!

Fikret Orman şok ayrılığı resmen açıkladı!

Fikret Orman şok ayrılığı resmen açıkladı!

Asrın bombası: Diego Costa

Asrın bombası: Diego Costa


 

Fanatik

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Pepeden sonra bir bomba daha!

Pepe'den sonra bir bomba daha!

Pepe transferinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta bu kez rota Wilfried Bony.
OLAY! Fenerbahçenin yıldızı Beşiktaşa!

OLAY! Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş'a!

Transferde hareketli saatlerin yaşandığı Beşiktaş’ta son olarak gündeme, Fenerbahçe’de forma giyen Volkan Şen geldi.
Fikret Orman şok ayrılığı resmen açıkladı!

Fikret Orman şok ayrılığı resmen açıkladı!

Beşiktaş'ta Aboubakar defteri kapandı. Başkan Fikret Orman, "Aboubakar arzu ettiğimiz bir oyuncuydu. Ama biz 1 senesi kalmış bir oyuncuya 8-10 milyon euro bonservis bedeli veremeyiz" dedi.
Asrın bombası: Diego Costa

Asrın bombası: Diego Costa

Yeni sezonda şampiyonlar Ligi’nde en az çeyrek final, Avrupa Ligi’ne kalınması halinde ise şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş’ta, Pepe'nin ardından bir başka yıldız Diego Costa transferi için harekete geçti.
Pepeden Türkçe mesaj: Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı

Pepe'den Türkçe mesaj: Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı

Beşiktaş'ın transfer ettiği dünyaca ünlü yıldız Pepe, Vodafone Park'ta resmi sözleşmeye imza attı. Formayı giymek için sabırsızlandığını belirten Portekizli oyuncu, "Buraya kupalar kazanmak için geldim. Taraftar hırsımı görecek" dedi.
İtalyan devleri Tolgayın peşini bırakmıyor

İtalyan devleri Tolgay'ın peşini bırakmıyor

Siyah-Beyazlılar, Tolgay Arslan’ın sözleşmesini uzatmak isterken, Çizme’nin önde gelen ekiplerinden Roma, Milan, İnter ve Napoli, yıldız futbolcu için kulübün kapısını çaldı.
Pepe ile anlaşma sağlandı! İşte alacağı ücret

Pepe ile anlaşma sağlandı! İşte alacağı ücret

Pepe transferinde son dakika... Beşiktaş Portekizli futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağladı. İşte Pepe'nin alacağı ücret ve detaylar.
Beşiktaşta Talisca şoku!

Beşiktaş'ta Talisca şoku!

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ta Talisca şoku yaşanıyor. Brezilyalı oyuncunun, bugün idmanda olması beklenirken izinden dönmediği ortaya çıktı. Siyah Beyazlı yönetimden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Resmi hesaptan Pepe paylaşımı geldi!

Resmi hesaptan Pepe paylaşımı geldi!

Beşiktaşlı taraftarların günlerdir beklediği Pepe açıklaması, beklenmedik bir yerden geldi. Siyah Beyazlı kulübün stadı Vodafone Park'a ait resmi Twitter hesabı, transferi şifreli de olsa takipçilerine ilan etti.
Babel bu kareyi paylaşıp sildi!

Babel bu kareyi paylaşıp sildi!

Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel, önce Pepe ile olan eski bir fotoğrafını paylaşıp sonra kaldırdı.
Benitezden Beşiktaşı yıkan hamle

Benitez'den Beşiktaş'ı yıkan hamle

Rennes’in bonservisine 10 milyon euro önerdiği Vincent Aboubakar, için Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United 12 milyon euroyu...
Lyon Beşiktaşı ters köşeye yatırdı

Lyon Beşiktaş'ı ters köşeye yatırdı

Fransa basınında çıkan haberlere göre Lyon, Eliquim Mangala'yı kiralamak için takımı Manchester City ile anlaştı....
Quaresmanın golü Portekize yetmedi

Quaresma'nın golü Portekiz'e yetmedi

FİFA Konfederasyon Kupası heyecanı Portekiz ile Meksika karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sona ererken Beşiktaş'ın yıldız...
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı 2 maç seyircisiz oynama ve 50 bin TL para...
Beşiktaş Marceloyu takibi bıraktı!

Beşiktaş Marcelo'yu takibi bıraktı!

Beşiktaş, sosyal medya hesabı İnstagram'dan Brezilyalı stoper Marcelo Guedes'i takip etmeyi bıraktı....
Aboubakara sürpriz çağrı! Beşiktaş şok oldu!

Aboubakar'a sürpriz çağrı! Beşiktaş şok oldu!

Beşiktaş'la anlaşmaya yanaşmayan Porto kulübü, 1 yıl sözleşmesi kalan genç golcüye sürpriz bir çağrı yaptı....