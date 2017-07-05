Pepeden sonra bir bomba daha!

Pepe transferinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta bu kez rota Wilfried Bony.

Beşiktaş'ta Fikret Orman, Pepe transferi sonrası bir transfer bombası daha patlatmaya hazırlanıyor. Aboubakar'ın durumunun henüz netlik kazanmaması nedeniyle forvet bölgesine transfer yapmayı düşünen yönetim Manchester City'den Wilfried Bony'yi gündemine aldı.

Kadrosunu forvet transferiyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Manchester City'de şans bulamayan Wilfried Bony'yi gündemine aldı. Siyah Beyazlılar, City'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

2 sezon önce Swansea'den 32 milyon Euro karşılığında Manchester City'ye transfer olan ancak bekleneni veremediği için geçen sezon Stoke City'ye kiralık olarak verilen Bony'nin bonservisi el yakıyor. 20 milyon Euro olduğu iddia edilen bonservis bedeli nedeniyle Beşiktaş'ın kiralama formülünü devreye sokması bekleniyor.

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