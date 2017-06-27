Pepede son dakika!

Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Portekizli Pepe transferi ile ilgili kararı verdi. İspanyolların iddiasına göre 34 yaşındaki futbolcu tercihini Fransız ekibi PSG'den yana kullandı.

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu Portekizli savunma oyuncusu Pepe'nin kararını verdiği belirtildi.

Real Madrid'deki sözleşmesini yenilememeye karar veren tecrübeli stoperi aralarında Beşiktaş'ın da olduğu 3 takımın istediği ifade edildi.

İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş, Juventus ve Paris Saint Germain'den teklif alan 34 yaşındaki Pepe, kararını verdi.

Pepe'nin gelecek sezon Paris Saint Germain forması giyeceği belirtilirken, konuyla ilgili AS'a konuşan bir Beşiktaş yöneticisinin Pepe'nin PSG ile anlaşmaya vardığını söylediği kaydedildi.

Pepe, 2 yıllık sözleşme için Beşiktaş'tan 10 milyon euro ve bonus olarak da 2.5 milyon euro talep etmişti.

Ajansspor