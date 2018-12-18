Pepe ile yollar resmen ayrıldı! İşte sözleşme fesih bedeli

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Pepe'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

Beşiktaş, Portekizli futbolcusu Pepe'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Pepe'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği belirtilerek, "Fesih anlaşması çerçevesinde futbolcuya, kulübümüzden, fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100 bin 700 Euro ödenecektir." denildi.

Siyah-beyazlılara 2017-18 sezonunun başında katılan Pepe, 52 maçta forma giydi ve 7 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'tan ayrılan Portekizli futbolcu Pepe, sosyal medyadan siyah-beyazlı kulüp için veda mesajı yayımladı.

Pepe, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Beşiktaş taraftarı, yönetimi, teknik ekibi ve takım arkadaşlarıma bana inandıkları için teşekkür ederim. Beşiktaş en iyisini hak ediyor. Sizleri asla unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Beşiktaş Kulübü de internet sitesinden yaptığı açıklamayla Pepe'ye emeklerinden dolayı teşekkür etti.