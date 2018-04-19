Pepe Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Fenerbahçe derbisinde direkt kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Pepe, Galatasaray derbisini de kaçırabilir.

Beşiktaş'ta direkt kırmızı kartla oyundan atılan Pepe, önemli bir handikapı daha yaşayacak. Portekizli futbolcu, direkt kırmızılarda verilen 2 maçlık ceza nedeniyle, iki hafta sonra ligde yapılacak Galatasaray derbisini kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Malatyaspor ve Galatasaray maçları...

Tecrübeli stoper lig yarışında çok önemli olan bu mücadelede takımını yalnız bırakabilir. Pepe'nin kaçıracağı ilk maç ise Vodafone Park'taki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması olacak.

Yine Josef

İlk maçta Vodafone Park'ta olaylara ve kırmızı kartlara neden olan pozisyonda öne çıkan Josef de Souza, Kadıköy'de de adından söz ettirdi. Pepe'nin faul yaptığı isim olan Souza, rakibini oyundan attırdı. Tecrübeli futbolcu ilk maçta da Quaresma'nın atılma pozisyonunun içindeydi.

Skorer