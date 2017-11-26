Pepe derbide oynayacak mı?

Şenol Güneş: "Takım kötüydü. Oyuncular beklentilerin altında kaldı"

Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, maçın kendileri için hayal kırıklığı olduğunu söyledi.