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İşte Moussa Sow'un yeni adresi

İşte Moussa Sow'un yeni adresi

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Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Liverpool'un, Serie A ekiplerinden Roma'dan 45 milyon Euro'ya kadrosuna katmaya hazırlandığı Muhammed Salah'ın, Londra'da sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi.
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Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

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Başakşehir’de harika bir sezon geçiren tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
Yıldız isimden ayrılık açıklaması

Yıldız isimden ayrılık açıklaması

Fenerbahçe’nin süper yıldızı Bogdan Bogdanovic, Belgrad’daki basketbol kampının açılış töreni öncesinde NBA ve Fenerbahçe hakkında bazı soruları yanıtladı.
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Juan Quintero bombası!

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Spor Toto Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmek isteyen Göztepe, teknik direktörü Tamer Tuna'nın isteği üzerine orta sahaya 2 futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.

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Yeni sezon öncesinde transferdeki sessizliğini koruyan Beşiktaş, stoper transferinde flaş bir harekata imza atıyor.

Pepe bombası! Süper Lig devine...

Marcelo'nun Lyon'a transferinin belirsizliğini koruduğu dönemde stoper transferinde birçok alternatife yönelen Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo'nun takımda kalması halinde bir, ayrılması halinde iki stoper alması beklenen Beşiktaş, yıldız isim için düğmeye bastı.

Ajansspor'un ulaştığı bilgiye göre; Beşiktaş, Real Madrid'deki sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Portekizli savunma oyuncusu Pepe ile görüşmelere başladı. Real Madrid'deki sözleşmesini uzatmayacağını açıklayan 34 yaşındaki stoper için bonservis bedeli ödemeyecek olan siyah beyazlılar, ses getirecek transferi bitirmek için kolları sıvadı.

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Pepe bombası! Süper Lig devine...

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Galatasaraydan Jeremain Lens için çok gizli operasyon

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